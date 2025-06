¿Adiós a las ofertas de Shein? La denuncia que ha recibido la plataforma que afecta directamente a los precios

La Unión Europa ha impuesto una denuncia a Shein por utilizar patrones oscuros. ¿Qué significa este concepto? ¿Cómo afecta a las ventas por internet? ¿La denuncia va a cambiar la plataforma de venta?

En 'Herrera en COPE' hemos puesto el foco en este asunto que afecta a un elevado número de consumidores y buscamos respuestas a estas y otras cuestiones.

Desde CECU, la Confederación de Consumidores y Usuarios y otras organizaciones de consumidores, piden a la Unión Europea que Shein rinda cuentas y que deje de jugar con los impulsos de los usuarios.

El director de CECU, David Sánchez, ha explicado así sus reivindicaciones: "Lo que pedimos a la comisión es que esfuerce a Shein a dejar de utilizar este tipo de técnicas engañosas, como jugar con las emociones de los consumidores a través de frases como, no quieres ahorrar dinero o vas a perder este descuento.

Que deje de utilizar técnicas como molestarte de manera permanente con mensajes o interrupciones para forzarte a aceptar algo".

Qué son los patrones oscuros

¿De qué tipo de técnicas engañosas hablamos? El experto en derecho digital, Borja Adsuara, nos los explica, poniendo el foco en los denominados patrones oscuros.

"Realmente el término no dice mucho porque tiene más que ver con técnicas de manipulación para condicionar la decisión de los consumidores. Y, sobre todo, lo que hay detrás son patrones psicológicos", aclara.

La clave de todo está en los algoritmos y en cómo funcionan: "Tanto los de Shein como los de Temu hacen un perfilado de nuestros intereses y al final te van haciendo ofertas de acuerdo a tus intereses".

El experto asegura que si fuera publicidad de cosas que no te interesan, simplemente la bloquearíamos y no pasaría nada, pero picamos "porque nos tienen muy calados y saben qué es lo que nos gusta y nos van ofreciendo, cosas relacionadas una detrás de otra".

Además, se fija en la parte estrictamente legal: "Las leyes de publicidad y de competencia desleal estaban pensadas antes para el entorno físico y por los medios tradicionales de publicidad. Lo que está prohibido en publicidad es la publicidad engañosa.

Y detrás de esos aparentes juegos y concursos, hay una técnica simplemente de venta que está disfrazada. Y eso es lo que no puede ser".

el papel del gobierno

Por otro lado, Adsuara hace referencia a la normativa legal en nuestro país: "En España, curiosamente, no podemos denunciar por ninguna infracción del reglamento europeo de servicios digitales porque España todavía no lo ha puesto en marcha, porque hay que reformar el estatuto de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), pero el gobierno todavía no lo ha hecho.

De hecho, la Comisión Europea ya ha abierto un expediente sancionador a España y a otros países porque todavía no hemos implementado un reglamento que es del 2022".