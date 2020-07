El Deportivo no descarta ofrecer la renovación a Borja Valle

La historia de Borja Valle en el Deportivo podría no estar llegando al final. Aunque termina contrato y todo apuntaba a que no seguiría en A Coruña, el buen rendimiento que está dando en las últimas jornadas de liga provoca que el club no descarte sentarse a negociar su continuidad. Aunque su agente, Rodrigo Fernández Lovelle, indicó que había motivos extradeportivos que explicaban que Borja no jugase, en la Plaza de Pontevedra no quieren que esas palabras influyan en la decisión final. Se analizará la situación, y si consideran que Borja puede ser un futbolista válido para la próxima temporada, se le hará una propuesta. El propio jugador indicó la semana pasada que está abierto a seguir en una ciudad en la que es feliz: “Sería una alegría recibir una propuesta de renovación. Habría que hablar las cosas bien y decidir qué es lo mejor para ambos. Nunca he sido egoísta, pero esto es un trabajo y una situación en la que no juegas no creo que sea buena para nadie. Habría que hablar y ver las cosas”. A partir de ahí, habrá que ver si hay acuerdo entre las dos partes.

Valle ha demostrado su gran polivalencia actuando en los últimos encuentros como medio centro. La lesión de Uche Agbo provocó que Fernando Vázquez le diese la alternativa en esa demarcación, y el futbolista ha respondido a esa confianza con un gran rendimiento.

SOMMA, YA EN ABEGONDO

El italiano saltó al césped de la ciudad deportiva para realizar carrera continua en una nueva fase de la recuperación de una grave lesión de rodilla. Somma fue operado en febrero de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco interno de la rodilla derecha. El central termina también contrato al finalizar la temporada pero las conversaciones están muy avanzadas para que se haga oficial su renovación en los próximos días.