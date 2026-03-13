Los Gastrónomos del Yumay suman nuevos cofrades y arrancan su actividad anual: “Esto no para”

Apenas unas semanas ha permanecido cerrado el Yumay entre la jubilación de Justo y Lola y que José Fernández se hiciera cargo del mítico local avilesino. Con el restaurante ya a pleno rendimiento durante el mes de febrero, con una actividad frenética en sus salones, los Gastrónomos del Yumay han vuelto a reunirse en el mítico establecimiento de Villalegre, en un evento en el que los nuevos propietarios y su esposa ya han sido nombrados cofrades.

Con esta comida, a la que acudieron casi medio centenar de cofrades, arranca un nuevo año para la agrupación. Los nuevos dueños recibieron la beca de buen gusto en una jornada que marca el inicio de un calendario repleto de actividad para la peña gastronómica.

GY Justo García entregando la beca de cofrades a José Fernández y Arletys Remolin

Un año de intensa actividad

Así lo ha explicado Carlos Guardado, miembro de la asociación, quien ha anunciado que el premio Jamón de Plata de Grande Covián "ya está fallado" y se entregará en septiembre. Además, ha adelantado que "el fin de semana que viene tendremos a tres cofrades en el capítulo internacional de la cofradía del caldo de Mourente en Pontevedra". "O sea, que esto continúa", ha concluido.

GY Medio centenar de cofrades se han reunido junto a la mesa en el Yumay

Durante el encuentro también hubo un anuncio muy especial. El secretario de la Cofradía del Oricio de Gijón comunicó que los antiguos propietarios del Yumay, Justo y Lola, han sido nombrados cofrades de honor de la cofradía gijonesa como reconocimiento a su trayectoria.