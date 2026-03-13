AGENDA COFRADE FIN DE SEMANA: Vía Crucis de Gran Poder y Lanzada, Veneración Cristo de la Salud y Lanzada, Pregón del Rescate, Besapié al Resucitado

viernes, 13 de marzo

17.30 h. Sede Calle Ziries. IV Tertulia Cofrade dirigida a personas con Inteligencia Límite.

19:15h. Iglesia de Santa Ana. Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder. Itinerario: Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Carrera del Darro, Calle Concepción de Zafra, Calle Portería de la Concepción, Placeta de la Concepción, Calle San Juan de los Reyes, Calle Cárcel Alta, Plaza Nueva, Plaza de Santa Ana, entrada en su templo (21:30h).

21:00 horas. Iglesia Parroquial de San Cecilio. Concierto de marchas procesionales “El Realejo, al compás de Los Favores”. Participan Banda del Gran Poder de Granada y la Banda Música de Íllora.

20:15 horas. Parroquia de los Dolores. Vía Crucis de Nuestro Señor de la Sagrada Lanzada por la feligresía con acompañamiento musical de la Asociación Musical GranaMusic.

20:30 h. Parroquia del Corpus Christi. Presentación que lucirá este años en su estación de penitencia la Santa Mujer Verónica. Autor: Juna Antonio Galdón. Este año reproduce al Señor de la Santa Cena con motivo del Centenario de la fundación de su Cofradía.

sábado, 14 de marzo

De 10:00 a 20:30 horas. Parroquia de los Dolores. Solemne Veneración y Besapiés a Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada. Durante la jornada permanecerán expuestos durante toda la jornada en la iglesia el nuevo puñal de María Santísima de la Caridad y los nuevos candeleros del paso de palio.

De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. (excepto durante la celebración de la Eucaristía, a las 19:00). Parroquia de San Andrés. Veneración al Santísimo Cristo de la Salud. A las 20 h. Se rezará el Santo Vía Crucis, con la participación de la Asociación Musical Granada Music.

18:45 horas. Iglesia de San Juan de los Reyes. Concierto de marchas procesionales de la Banda de los Ángeles. Colabora Hermandad del Santo Vía Crucis.

20:00 horas. Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. Pregón a Ntro. Padre Jesús del Rescate. Oradora: Lucia Vílchez López. Presenta el acto Jorge Martínez Garzón.

20 h. Iglesia de San Juan de los Reyes. Subida al paso de Nuestra Señora de los Reyes.

20 h. Parroquia de San José de Calasanz (Escolapios). Otorgamiento del título de Hermano Mayor Honorario de los Escolapios a D. Antonio Sánchez Ramírez, “El Compadre”.

17 a 19,30 h. Parroquia de Regina Mundi. Besapiés al Santísimo Cristo del Resucitado.

domingo, 15 de marzo

De 11:00 a las 14:00 horas (interrumpiéndose durante la celebración de la Eucaristía,a las 12:00 horas) y desde las 17:00 a 20:30 horas. Parroquia de San Andrés. Veneración al Santísimo Cristo de la Salud. A las 19 h. Cobncierto del Coro Magnum Emseble: Atardecer ante la Cruz.

12:30 horas. Patio del Ayuntamiento. Concierto conmemorativo del XL Aniversario de bendición de María Santísima de la Caridad. Interviene la Asociación Músico-Cultural San Sebastián de Padul. Durante el concierto tendrá lugar el estreno de la marcha “La Virgen de la Caridad”, obra del compositor Elías Santiago Vico. Presenta Luis Javier López12,30 h.

19 horas. Carmen de los Mártires. Desfile Solidario trajes de flamenca a favor de las Vocalías de Caridad.