Sánchez convoca una 'declaración institucional' anunciada en pleno recuento de votos de las extremeñas: "intentará cambiar el guion"

La comparecencia de Pedro Sánchez prevista para mañana a primer hora está generando una enorme expectación en medio de lo que se perfila como una debacle electoral histórica para el PSOE. Los analistas políticos de COPE, entre ellos Alejandro Requeijo, renuncian a interpretar sus movimientos, pero coinciden en que el presidente del Gobierno no se resignará a un mal resultado y que intentará cambiar el guion y el relato de la legislatura con una maniobra inesperada.

El ADN de un superviviente

Según los expertos, en el ADN del presidente del gobierno no figura la opción de dejarse ir. Se destaca su demostrada intuición política y su capacidad para leer los momentos, por lo que se considera improbable que deje que el actual marco de confrontación defina el resto de su mandato. Como ha señalado un analista, "hace mucho que renuncié a tratar de interpretar los movimientos de Pedro Sánchez, entre otras cosas, porque los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía".

Sobre la mesa se barajan varias hipótesis acerca del contenido de su anuncio. Las especulaciones van desde una oferta a los nacionalistas, el planteamiento de una nueva alianza electoral o incluso la apertura de un debate sobre el modelo de estado. El objetivo, en cualquier caso, sería buscar una ventana de oportunidad para recuperar la iniciativa política.

Se recuerda un precedente clave que alimenta estas teorías: "en el último ciclo electoral en las autonómicas, en el que arrasó el PP, de repente nos sorprendió con una convocatoria de elecciones que no esperaba nadie, y le salió bien". Esta jugada, calificada de exitosa, refuerza la idea de que Sánchez podría optar por un volantazo sorprendente para cambiar el escenario por completo.

El PSOE se hunde en sus feudos

La necesidad de una reacción por parte del presidente se ve impulsada por los datos del escrutinio. En Extremadura, los resultados provisionales apuntan a que María Guardiola (PP) podría gobernar, ya que la suma de PP y VOX supera a la de la izquierda. En Villanueva de la Serena, un histórico bastión socialista donde Miguel Ángel Gallardo fue alcalde durante 20 años, el Partido Popular se ha convertido en la primera fuerza política con el escrutinio avanzado.

La tendencia se repite en otros municipios clave. En Don Benito, el PSOE estaría perdiendo un 14% de sus apoyos, mientras que VOX experimenta una notable subida que roza el 20% del voto. Mientras, en la ciudad de Badajoz, con más del 45% escrutado, VOX se consolida como segunda fuerza, relegando al PSOE a la tercera posición.

Jorge Bustos ha planteado una crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los comicios en Extremadura. Bustos se ha preguntado por qué Sánchez eligió como candidato al secretario general del PSOE en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, pese a que figura como imputado en una investigación judicial, y ha cuestionado por qué el presidente “se ha volcado personalmente en una campaña que estaba condenada al fracaso”. También ha puesto encima de la mesa el anuncio del cierre de la central nuclear de Almaraz y ha subrayado las peticiones de los municipios que dependen de la planta para que se prorrogue su actividad, así como la importancia de mejorar infraestructuras como el tren en la región. cope.es

Además, Bustos ha afeado la gestión de algunos miembros del Gobierno, criticando que dediquen más tiempo a polémicas en redes sociales que a resolver problemas estructurales de Extremadura y ha comparado el trato a otras comunidades, en particular la atención gubernamental hacia Cataluña, con lo que considera un abandono de territorios más desfavorecidos.