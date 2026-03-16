Víctor Fernández suspende en bloque al Sevilla tras la goleada en Barcelona

La abultada derrota del Sevilla FC por 5-2 ante el FC Barcelona ha provocado un duro análisis por parte del comentarista Víctor Fernández, que ha suspendido a gran parte de la plantilla. En sus puntuaciones, la mayoría de jugadores y el propio entrenador, Matías Almeyda, han salido mal parados en una jornada para el olvido.

Un planteamiento "de cero" y una defensa señalada

El técnico, Matías Almeyda, ha sido uno de los más criticados, recibiendo un 0 "como una catedral de grande" por el planteamiento del partido. La línea defensiva también ha quedado en evidencia, con Suazo (1), Agoumé (0), Sow (0) y Carmona (0) calificados "para septiembre". Fernández también ha insistido en que Juanlu (3) está lastrado por jugar fuera de posición: "no es lateral derecho".

Un único aprobado y caos en la delantera

En un día de suspensos generalizados, solo Oso ha conseguido el aprobado con un 6, una nota que el comentarista ha justificado "por el gol y la actitud". Su actuación ha contrastado con la de la delantera, donde Ejuke y Maupay han recibido un cero.

La gestión de los atacantes ha sido otro foco de críticas. Fernández ha lamentado la sustitución de Akor al descanso cuando "era de lo mejorcito". Además, ha calificado como una falta de respeto deportivo que Isaac Romero no jugara, mientras que sobre Alejo ha sentenciado: "creo que Alexis no tiene ya el nivel".

Los canteranos, la única nota de esperanza

La única nota positiva al final de la jornada la han puesto los canteranos. Tanto Castrín como Manu Bueno han recibido un 5 y han salvado el aprobado. El analista ha valorado que los metieron "en un marrón" con el partido sentenciado y ha decidido aprobarlos por su esfuerzo en un contexto difícil.