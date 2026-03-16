Andrés Ocaña desata una tormenta de suspensos y señala a Pellegrini en el Betis-Celta

El análisis de Andrés Ocaña sobre la actuación de los jugadores del Real Betis y su entrenador, Manuel Pellegrini, deja un balance muy negativo. La libreta del periodista se ha llenado de suspensos, con hasta cinco jugadores y el propio técnico recibiendo una calificación de cero, reflejando el descontento con el rendimiento general del equipo.

Una defensa de luces y sombras

En la portería, Álvaro Valles recibe un 1 tras cometer un error grave, ya que "el portero no puede regalar un gol por partido". Los laterales tuvieron un desempeño desigual: Junior Firpo se lleva la peor parte con un 0, calificado como "un desastre". Por su parte, Héctor Bellerín compensó una mala primera mitad con un gol clave, lo que le vale un 6, mientras que los centrales, con Bartra a la cabeza (5), aprueban sin alardes.

Un centro del campo superado

La medular del equipo ha sido una de las zonas más criticadas. Mar Roca obtiene un 4 por su "poca energía", mientras que Fidalgo firma su "peor partido desde que llegó aquí", lo que le ha supuesto un 0. Tampoco aprueba Fornals, que se queda con un 4 pese a una leve mejoría en el segundo tiempo, insuficiente para el aprobado.

La única luz en un día gris la ha puesto Aitor Ruibal, que con un 7 ha sido, según el análisis, "el mejor del partido con diferencia, es el corazón del Betis". Su entrega y omnipresencia durante los 90 minutos le convierten en el jugador más destacado del encuentro, un hecho que, sin embargo, "dice mucho del momento del Betis".

Pólvora mojada y cambios sin efecto

En la delantera, Abde recibe un 5 y se apunta a que el entrenador "se lo está cargando" con su gestión de los minutos. Cucho Hernández, por su lado, obtiene un 6 por su esfuerzo y capacidad para generar peligro, aunque se le pide más acierto de cara a portería. Los cambios no aportaron la solución esperada: Bakambu (3) falló una ocasión clara, Valentín Gómez se llevó un 0 y Antony quedó "sin calificar", ya que su presencia fue testimonial.

Finalmente, la gestión desde el banquillo ha quedado muy señalada. Manuel Pellegrini recibe un 0 rotundo. Se critica duramente una "primera parte infame", los errores en los cambios, como la sustitución de Abde, y su actitud en la rueda de prensa posterior al partido.