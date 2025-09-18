La Junta rectifica: Anula el primer decreto de ayudas al transporte escolar y aprueba uno nuevo

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional deja sin efecto el decreto ley de ayudas para el alumnado afectado por la falta de transporte escolar, aprobado el pasado martes, y lo sustituye por uno nuevo.

¿Qué cambia realmente?

El nuevo decreto mantiene las mismas ayudas directas a los estudiantes que resultaron perjudicados por la suspensión del transporte escolar, pero limita el pago a los días en los que el servicio no estuvo operativo, es decir, del 11 al 19 de septiembre.

Manzano ha explicado que el decreto inicial contemplaba un margen de tiempo abierto, puesto que se desconocía cuándo se restablecería la normalidad. Sin embargo, con el servicio ya en funcionamiento, el Ejecutivo regional ha decidido acotar el periodo subvencionable.

En paralelo, la Junta ha confirmado que todavía no se han restablecido todas las rutas: permanecen afectadas 14 en la provincia de Badajoz y 3 en la de Cáceres, debido a problemas de las empresas adjudicatarias. El Gobierno regional asegura que se están resolviendo las incidencias para que los escolares extremeños puedan volver a clase “con total normalidad”.