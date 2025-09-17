La vuelta del transporte escolar en Extremadura arranca con incidencias en varias rutas

El primer día de vuelta al transporte escolar en Extremadura tras el acuerdo alcanzado entre la Junta y las empresas de transporte se ha desarrollado con incidencias puntuales.

Según ha explicado a COPE Paco Marqués, vicepresidente de la federación de asociaciones de madres y padres (FREAMPA), "aún a primera hora de la mañana ha habido rutas en pueblos como Valencia del Ventoso, Trujillanos o Brozas que no han llegado a recoger al alumnado".

Ante esa situación, varias familias han tenido que organizarse para llevar a sus hijos con sus propios vehículos, como ya venían haciendo durante los días previos de conflicto.

Confianza en la normalidad a partir de mañana

Marqués ha insistido en que los fallos están siendo "muy pocos en relación al conjunto de la comunidad" y se ha mostrado satisfecho por el hecho de que "más de 5.000 alumnos afectados ya puedan comenzar el curso con normalidad". También ha pedido que en el futuro se gestionen con más seriedad los plazos para evitar que "los tiempos atropellen" el arranque escolar.

"Estamos felices de que el acuerdo haya llegado, ahora solo esperamos que el servicio se mantenga mucho tiempo y con la calidad que Extremadura y sus pueblos merecen", concluyó.