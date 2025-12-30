Cae la banda de los clubes de carretera que propinaba palizas mortales a clientes

La Policía Nacional ha detenido en Tomelloso (Ciudad Real) a cinco jóvenes a los que se les imputa la presunta comisión de sendos delitos de homicidio y lesiones graves. Los hechos habrían sido cometidos en las localidades de Valdepeñas y Cuenca, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

Un 'modus operandi' violento y organizado

Los presuntos autores operaban siempre de la misma manera. Acudían a un club de carretera y, una vez dentro, provocaban una violenta confrontación con alguno de los clientes, especialmente con aquellos que se encontraban jugando en la máquina tragaperras del local.

El enfrentamiento culminaba cuando conseguían sacar a la víctima al exterior del establecimiento. Una vez fuera, el grupo le propinaba una "violenta paliza" hasta dejarlo abandonado y gravemente herido.

La banda actuaba de forma coordinada. Antes de la agresión, uno de los miembros salía al exterior para arrancar el vehículo y tenerlo preparado. De este modo, podían recoger al resto de los agresores y huir del lugar rápidamente antes de que llegara la policía.

Un fallecido y un herido grave

La investigación policial arrancó el pasado mes de julio, tras un incidente en un pub de carretera de Valdepeñas. En el aparcamiento del establecimiento fue localizado un varón de 58 años en estado extremadamente grave y tirado en el suelo.

La víctima fue ingresada de urgencia en la UVI del Hospital General Universitario de Ciudad Real, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas y contusiones que presentaba.

Las pesquisas de los agentes permitieron vincular este suceso con otra agresión ocurrida en un pub de carretera en Casa de los Pinos (Cuenca). Allí, un hombre adulto habría sido agredido en condiciones muy similares.

Según la investigación, cuatro de los cinco detenidos también fueron los autores de esta segunda agresión. La víctima, que también jugaba en la máquina tragaperras, fue sacada del local a la fuerza y agredida violentamente en el exterior hasta quedar herida de gravedad en la calzada.

Actualmente, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta para determinar si los detenidos podrían estar implicados en otros hechos delictivos similares.