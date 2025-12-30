Se incrementa la incidencia de los virus respiratorios y su presión en los hospitales de La Rioja: Los consejos de Salud antes de acudir a un encuentro social o familiar

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha comunicado la situación epidemiológica de la semana 52, comprendida entre el 22 y el 28 de diciembre, confirmando que La Rioja se mantiene en fase epidémica con intensidad media. En el marco del Plan de Contingencia frente a la Gripe y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs), se ha registrado un leve aumento en la incidencia global, que alcanza los 895,02 casos por 100.000 habitantes, frente a los 854,70 de la semana anterior. El grupo de edad con mayor incidencia sigue siendo el de los niños y niñas menores de 1 año.

Descenso de la gripe, repunte del VRS y estabilidad del covid-19

A pesar del aumento general, la incidencia de la gripe ha experimentado un ligero descenso, situándose en 157,19 casos por 100.000 habitantes, en comparación con los 212,86 de la semana previa. Por otro lado, se ha observado un incremento de los casos de bronquitis y bronquiolitis, un fenómeno que podría estar relacionado con la mayor circulación del Virus Respiratorio Sincitial (VRS). La incidencia de COVID-19 se mantiene estable, con 3,27 casos por 100.000 habitantes.

El aumento de las infecciones se ha reflejado en la presión asistencial. Durante esta semana, ha crecido el número de ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas, gripe y VRS. Con fecha de 29 de diciembre, había 29 personas ingresadas por gripe y 9 por Virus Respiratorio Sincitial, cifras superiores a la semana anterior, junto a 3 pacientes por COVID-19. En la última jornada, se atendieron 515 personas en las Urgencias de los hospitales riojanos.

Llamamiento a la prevención

Ante este escenario, el Servicio Riojano de Salud (SERIS) mantiene activado el Plan de Contingencia y reitera la importancia de extremar las precauciones para proteger a las personas más vulnerables, como mayores, pacientes crónicos e inmunodeprimidos. Las autoridades sanitarias recuerdan que la responsabilidad individual es clave para frenar los contagios, especialmente durante las reuniones sociales propias de estas fechas.

Entre las recomendaciones emitidas, se subraya la necesidad de "evitar acudir a reuniones sociales o familiares si se presentan síntomas respiratorios", así como extremar la protección al estar en contacto con personas vulnerables, utilizar la mascarilla si hay síntomas leves, ventilar los espacios cerrados y mantener una correcta higiene de manos.

La vacunación sigue activa

La campaña de vacunación 2025-2026 sigue en marcha mientras haya circulación de virus. En cuanto a la gripe, ya se han administrado 87.336 dosis, alcanzando una cobertura del 64,20% en personas mayores de 65 años. Respecto a la COVID-19, se han inoculado 38.049 dosis, con una cobertura del 47,71% en mayores de 70 años. Los interesados pueden solicitar cita a través de Salud Responde, la web de Rioja Salud o en su centro de salud.