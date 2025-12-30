Laura Gil vuelve a casa: Hozono Global Jairis ficha a la 'mejor deportista murciana de todos los tiempos'

Fran Sánchez, director general de Deportes, ha celebrado la llegada de la baloncestista Laura Gil al Hozono Global Jairis de Alcantarilla, un fichaje que ha calificado como "la culminación del inicio de algo muy importante para todos". El director general ha destacado la apuesta decidida del club por traer de vuelta a la jugadora, admitiendo su insistencia personal en el asunto: "Yo creo que le habría dicho a Manolo o a Salva, al menos, entre 50 o 70 veces, que por qué Laura no venía ya".

Apoyo público y privado

Sánchez ha subrayado la importancia del modelo de patrocinio público-privado que sostiene al equipo, una colaboración entre la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento y el patrocinador principal. Para refrendar este compromiso, ha anunciado que "el gobierno regional, esta misma semana, ha publicado un nuevo decreto de apoyo económico al ozono global, 37.500 euros más, por su participación en competición europea". Con esto, ha asegurado que "en esas 3 patas, ayuntamiento, ozono, comunidad, vamos a seguir apostando siempre".

La mejor de la historia

El director general no ha escatimado en elogios hacia la jugadora, a la que ha definido como "la mejor deportista murciana de todos los tiempos". Esta incorporación, según Sánchez, refuerza un proyecto que ya se ha consolidado en la élite, a pesar de su juventud.

La mejor deportista murciana de todos los tiempos"

El responsable de Deportes ha recordado que el baloncesto en Alcantarilla está más que afianzado, destacando el hito de haber conseguido ya una Copa de la Reina. Ha concluido con un llamamiento a la unidad para que "nadie se baje del barco" y para que, "en este momento importante que tiene Jairis, demos todos el do de pecho para que el equipo vaya a más".