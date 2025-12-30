Cáritas celebra la unión del fútbol murciano: “Es emocionante ver cómo se vuelcan con los que sufren”

El mundo del deporte se mezcla con la solidaridad en Murcia. UCAM Murcia y Real Murcia aparcan su rivalidad por una buena causa en el tradicional partido benéfico anual para ayudar a Cáritas. Desde la organización, María Hernández ha expresado su emoción: “Estamos emocionados, cómo cómo cómo este partido y cómo cómo el mundo del deporte, del fútbol, pues se vuelca en estas fechas tan entrañables con otra realidad, otra Navidad en la que están sufriendo muchas personas”.

Un plan familiar y solidario

El encuentro se disputará esta tarde a las 16:00 horas en el estadio Heredia 21 La Condomina. Se presenta como una oportunidad perfecta para “hacer algo en familia”, según Hernández. Los precios son muy asequibles para fomentar la asistencia: 5 euros para los adultos, 3 euros para los niños y un pack familiar de cuatro entradas por 12 euros.

Las entradas se venden en taquilla y también ha estado disponible la venta por Internet, ofreciendo múltiples opciones para no perderse la cita. “Es entrañable ver cómo las familias acceden al estadio, muchísimos niños, muchísimos jóvenes, y desde aquí animamos a todo a que puedan acudir”, ha añadido Hernández.

COPE Cartel del partido amistoso

Ayuda directa a los más vulnerables

Todo el dinero recaudado en la taquilla irá destinado directamente “al apoyo de las familias más vulnerables”, muchas de las cuales tienen menores a cargo. El objetivo, según explican desde Cáritas, es “paliar y sobre todo acompañar procesos de inclusión y de mejora de la vida de miles de personas en nuestra región”.

La labor de la organización va más allá de una ayuda puntual. “Nosotros decimos que acompañamos de manera integral, valorando cada situación, cada necesidad”, ha señalado María Hernández. El trabajo se centra en “cubrir lo básico, pero sin olvidar el proceso y la generación de oportunidades que puedan revertir esa situación de exclusión y de vulnerabilidad”.

El valor del voluntariado

Hernández ha querido agradecer la solidaridad de la ciudadanía murciana durante todo el año, no solo en fechas señaladas. También ha destacado el papel fundamental de los voluntarios: “Es emocionante ver cómo la gente valora lo que hacemos, con esfuerzo día a día, con todos nuestros voluntarios, más de 2.500 que día a día abren su puerta para atender a la pobreza y a la exclusión social”.