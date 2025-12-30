José Tomé (PSOE) renuncia como presidente de la Diputación de Lugo y niega el abuso sexual: "No pararé hasta saber qué hay detrás"

José TOmé, en el pleno en el que renunció como presidente de la Diputación de Lugo

El socialista José Tomé ha hecho oficial este martes su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias por acoso sexual presentadas en el canal interno del PSOE. En un pleno extraordinario celebrado en el Pazo de San Marcos de la ciudad lucense, Tomé defendió su inocencia y aseguró que la "presunta denuncia es falsa". "No pararé hasta descubrir qué es lo que hay detrás", ha subrayado.

Chema Núñez Pleno de la Diputación de Lugo

Agradeció el trabajo del personal de la Diputación y reconoció que el daño ya está hecho a nivel político, familiar y social, aunque insistió en que “quien no hizo nada, nada tiene que temer”. También sostuvo que el caso responde a intereses políticos de ámbito supraprovincial y que él no era el único ni el principal objetivo.

Con voz quebrada, por momentos, Tomé oficializó su renuncia como presidente. No obstante, no deja su escaño en la Diputación provincial, donde seguirá en el grupo de no adscritos.

Moción para reprobar a tomé

El PP presenta este martes también una moción para reprobar a Tomé. Los populares reclaman asimismo la reprobación de la diputada Pilar García Porto, a la que acusan de encubrir el caso, y han emplazado al BNG a posicionarse.

El portavoz popular, Antonio Ameijide, ya ha avanzado que también pedirán la reprobación de la diputada Pilar García Porto, "por encubridora" del caso, y ha apelado al BNG: "Hoy veremos si eligen entre feminismo o pisar moqueta".

00:00 Volumen Cerrar Chema Núñez José Tomé charla con Pilar García Porto en el pleno de la Diputación en el que formaliza su renuncia

De momento, el pleno ha dejado una foto muy incómoda con Tomé sentado al lado de los socialistas, en primera fila al lado de Pilar Porto. De hecho, esa imagen ha sido censurada por los populares al interpretar que el ahora ex-socialista sigue dando instrucciones al grupo.