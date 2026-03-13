La Junta de Extremadura y FEDEXCAZA premian a las figuras y proyectos que impulsan la caza y el desarrollo rural

La consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta y la Federación Extremeña de Caza (FEDEXCAZA) han anunciado los galardonados de los segundos Premios Extremeños de la Caza. Estos reconocimientos distinguen a personas, entidades y proyectos que destacan por su decisiva contribución al sector cinegético, al desarrollo del mundo rural y a la conservación del medio natural.

José María Gallardo, presidente de Fedexcaza, ha explicado que estos premios son fundamentales para dar a conocer iniciativas que a menudo pasan desapercibidas para la sociedad. "Extremadura es una región eminentemente cinegética, donde el 86 por 100 del territorio es coto de caza", ha señalado, insistiendo en la necesidad de "premiar todas esas iniciativas, todo ese trabajo, reconocerlo, y a la vez que lo reconocíamos, pues divulgarlo".

Una gala en la cuna de la cetrería

La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 26 de marzo en Llerena. La elección de esta localidad responde a su profundo legado histórico, al ser considerada "cuna de la cetrería desde la Edad Media", y a su ubicación en la Campiña Sur, una zona referente en la gestión de la caza menor silvestre.

Ganadores de la segunda edición

En el apartado deportivo, los premios han recaído en Luis López Paredes como Mejor Deportista Masculino, por sus éxitos en campeonatos mundiales, y en María Fernández Ortiz como Mejor Deportista Femenina, una joven veterinaria que ha alcanzado lo más alto a nivel nacional. Por su parte, Javier Bermejo Pérez ha sido distinguido por la captura de un gamo que podría convertirse en el "más grande cazado jamás de todos los tiempos, en fincas abiertas".

La Sociedad Local de Cazadores Arsense de Azuaga ha obtenido el premio al Mejor Proyecto Social por su gestión de 20.000 hectáreas y la conservación de la perdiz roja. El galardón al Mejor Proyecto Privado ha sido para DIVE Food Group, una empresa clave en la transformación de carne de caza que emplea a 200 personas en la región.

El proyecto escolar Proades, que ha acercado la caza a casi 10.000 alumnos desde 2017, ha sido reconocido como Mejor Proyecto Comunicativo. Finalmente, el Proyecto Coturnix ha sido premiado por su papel en la investigación y defensa de la caza sostenible de la codorniz, actualmente amenazada por posibles moratorias.

FEDEXCAZA



Reconocimiento a una trayectoria

El galardón a la Personalidad Cinegética del Año ha sido para Alonso Álvarez de Toledo y Urquijo, marqués de Valdueza. Se le reconoce una extensa carrera dedicada a la conservación y su defensa de un modelo de gestión donde "la ganadería y la caza mayor son compatibles", como demuestra en su finca cercana a Monfragüe, un ejemplo de control de enfermedades como la tuberculosis.