Ortigueira impulsará una subida salarial de 500.000 euros para la plantilla municipal

El Concello de Ortigueira ha recibido una ayuda de 500.000 euros de la Consellería de Política Social para financiar el Servicio de Axuda no Fogar (SAF). El alcalde, Valentín Calvín, ha explicado que esta aportación es clave para acometer una futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que se empezará a negociar con los sindicatos el próximo lunes 16 de marzo.

De salir adelante, la RPT supondrá un incremento salarial de más de 500.000 euros anuales para toda la plantilla del Concello. Ortigueira es el único municipio de la comarca que mantiene la gestión pública del SAF, lo que supone un "gran esfuerzo técnico y económico", según Calvin, quien ha agradecido el "trabajo titánico" del personal para cubrir los 209 kilómetros cuadrados del término municipal.

Una remuneración más digna

El regidor ha insistido en la necesidad de que los empleados públicos vean su labor reconocida en la nómina. "El profesional tiene que estar bien pagado y remunerado para que su profesionalidad se vea recompensada en un salario digno", ha declarado Valentín Calvín, subrayando que la ayuda de la Xunta permite liberar otros fondos para asumir la subida salarial.

Calvín también ha tenido palabras de elogio para las trabajadoras del SAF. "Agradezco inmensamente el trabajo diario que hacen para llevar los servicios públicos a los hogares de los vecinos", ha afirmado, destacando que el "factor humano" es fundamental para prestar un servicio de calidad.

Crítica a la financiación estatal

Por otro lado, el alcalde ha criticado que el Gobierno central "incumple el convenio" y no transfiere los fondos que le corresponden por ley para la dependencia. "Es la Xunta de Galicia, somos los concellos y las diputaciones los que al final estamos intentando dar cobertura a esta ausencia de financiación", ha lamentado.