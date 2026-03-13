APOM se consolida como referente de la gestión forestal en España con un crecimiento histórico

(Foto de ARCHIVO)Reforestación de Atalaya Mining en su entorno de la Cuenca Minera de Huelva.REMITIDA / HANDOUT por ATALAYA MININGFotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma21/3/2025

La Asociación de Propietarios Onubenses de Montes (APOM) ha celebrado su Asamblea General Ordinaria para hacer balance del último ejercicio. La organización ha constatado una evolución marcada por un crecimiento sostenido tanto en base social como en superficie gestionada, además de un notable avance en los procesos de certificación forestal.

Consolidación de un modelo certificado

Uno de los hitos del ejercicio ha sido la consolidación del sistema de certificación forestal en grupo. El grupo gestionado por APOM ya reúne 16.841 hectáreas certificadas bajo el estándar FSC y más de 21.500 hectáreas con el sello PEFC, integrando a decenas de titulares bajo un modelo de gestión sostenible auditado internacionalmente.

Esta herramienta se ha revelado como clave para mejorar la competitividad del monte y diferenciar sus productos. Además, refuerza la viabilidad económica del medio rural y contribuye a la prevención de incendios forestales mediante una planificación activa.

Ampliación de la base social

APOM ha seguido ampliando su base social, que al cierre del ejercicio reunía a 25 asociados y más de 24.000 hectáreas. A comienzos de 2026, nuevas incorporaciones han elevado la superficie afiliada hasta superar las 70.000 hectáreas, destacando el regreso de Silvasur Agroforestal.

Retos y proyectos de futuro

La asamblea también ha servido para trazar las líneas de actuación futuras. Entre ellas se encuentran la participación en iniciativas sectoriales, el impulso a proyectos de innovación y la colaboración con entidades académicas para mejorar la gestión y el aprovechamiento económico del monte.

El encuentro tuvo lugar en Pagos de Sierra de Paymogo, una finca de más de 6.000 hectáreas en el Andévalo. Este enclave es un ejemplo de la evolución del territorio, combinando usos productivos, conservación ambiental y uso social.

La jornada ha concluido en un ambiente de colaboración que ha permitido intercambiar experiencias y reflexionar sobre los desafíos del sector. Este clima, junto a la profesionalización de la asociación, ha situado a APOM como un referente a nivel nacional.