El Campello lucha contra la basura del río: baja la cantidad, pero sigue siendo excesiva

El proyecto Mares Circulares de Coca-Cola ha celebrado una nueva jornada de limpieza en El Campello, esta vez en la desembocadura del río Monnegre. Alumnos del colegio Rafael Altamira han participado en la recogida de residuos, donde a pesar de que la cantidad es menor que en años anteriores, sigue siendo una 'barbaridad', demostrando que la concienciación ciudadana es clave.

Una limpieza con recompensa

Durante la jornada, que se ha desarrollado en un programa especial de Mediodía COPE Alicante desde El Campello, los voluntarios han recogido todo tipo de desechos, como papeleras, neumáticos, tubos de riego y, sorprendentemente, muchas telas y toallitas. Ramón Alonso, responsable de comunicación de Coca-Cola, ha señalado que, afortunadamente, 'no hemos superado la cantidad de kilos' de años anteriores, lo que considera una buena señal.

Limpieza en el rio Monnegre de El Campello

Este proyecto, que Coca-Cola desarrolla desde 2018 en el municipio, es una de las iniciativas de sostenibilidad más ambiciosas del país. Según Alonso, desde su inicio se han recogido más de 3.000 toneladas de residuos en toda la península ibérica. La iniciativa no solo se centra en la recogida, sino también en la economía circular y la concienciación ambiental, reutilizando parte del plástico PET recogido para crear mobiliario urbano.

Todo tiene una segunda oportunidad" Ramón Alonso Responsable Comunicación Coca Cola en Alicante

Como ejemplo de esta segunda vida, el proyecto fabrica bancos con el plástico reciclado. 'El objetivo principal es que todo tiene una segunda oportunidad. Tenemos que reciclar, porque le damos la oportunidad a todos esos residuos de tener una nueva faceta', ha explicado Alonso. Uno de estos bancos, cuyo diseño evoca las olas del mar, ha sido entregado al Ayuntamiento de El Campello para su instalación en un lugar emblemático.

Banco fabricado con plásticos reciclados

El tiempo que la basura permanece

La asociación Chelonia, colaboradora científica del proyecto, se encarga de la formación a los voluntarios y de analizar los residuos recogidos. Rebeca Rivas, su responsable de educación ambiental, ha recordado los largos periodos de degradación de algunos objetos comunes. Por ejemplo, una pila puede tardar unos 1.000 años en desaparecer, un pañal 450 años, y una colilla hasta 10 años.

Lo que más se suele recoger son colillas, microplásticos" Rebeca Rivas Asociación Chelonia

La labor de Chelonia incluye monitorizaciones anuales en puntos fijos de la costa para evaluar la evolución de la basura marina. 'Lo que más se suele recoger son colillas, microplásticos', ha señalado Rivas, aunque celebra que 'cada año se va mejorando' y se recogen menos residuos, lo que indica que la salud de la costa alicantina mejora progresivamente gracias a la sensibilización.

Mediodía COPE Alicante en directo desde el restaurante La Peña

La implicación es la clave

Por su parte, el alcalde de El Campello, Juan José Berenguer, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana. Ha explicado que la nueva contrata de basuras ha supuesto un esfuerzo para aumentar los contenedores, especialmente los de la fracción orgánica. 'De nada serviría que los ayuntamientos destináramos partidas de presupuesto si al final no contamos con la colaboración de la gente', ha afirmado el alcalde.

El sector de la hostelería también juega un papel fundamental en el reciclaje. Germán Baeza, gerente del restaurante La Peña, donde se ha realizado el programa, ha explicado cómo su establecimiento contribuye. 'Tenemos contenedores a nivel interno, donde clasificamos por materiales', ha detallado, una práctica que realizan desde hace años por convencimiento y no por obligación, apostando por la sostenibilidad al 100 por 100.