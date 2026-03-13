Arranca la Fundación Enhol para multiplicar el impacto social con su plataforma Philanthropic

La Fundación Enhol ha celebrado su presentación oficial en el Tudela Green Temple, marcando el comienzo de una nueva etapa en el compromiso del grupo familiar navarro con el territorio. La entidad ha nacido con el propósito de impulsar proyectos transformadores en áreas como la cultura, la educación, la inclusión social y el medioambiente, conectando personas e instituciones para generar un impacto positivo y duradero.

Philanthropic: innovación y transparencia

Durante el acto se ha presentado Philanthropic, la primera plataforma impulsada por la Fundación. Esta infraestructura digital de impacto conecta proyectos con personas y organizaciones dispuestas a colaborar, basándose en un modelo de rigor, transparencia y medición sistemática de resultados. La plataforma evaluará cada iniciativa, garantizará la trazabilidad de las aportaciones y reportará el impacto generado.

Philantropic

Fundación Enhol nace para multiplicar el impacto y construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible" Natalia Oliver

Un legado familiar con visión de futuro

La presentación ha comenzado con un vídeo que recorre los valores del Grupo Enhol: familia, tierra, esfuerzo y emprendimiento. Natalia Oliver, coordinadora de la Fundación, ha destacado que "todo lo que somos nace de una semilla que lleva generaciones acompañándonos". Según ha afirmado, la fundación representa la voluntad de transformar la gratitud en acción: "Nacemos de una tierra que nos ha dado mucho y sentimos la responsabilidad de devolverlo en forma de proyectos que generen cultura, educación, sostenibilidad e inclusión"

Fundación Enhol

Por su parte, Diego y Gonzalo Oliver, miembros del Patronato, han explicado la visión estratégica y la vocación de largo plazo del proyecto. Diego Oliver ha señalado que la fundación busca devolver a la tierra y a las personas parte de lo recibido con iniciativas de impacto real. Gonzalo Oliver ha añadido que Philanthropic "es el primer paso de un modelo estructurado que apuesta por la transparencia total y la medición objetiva del impacto"

Gobernanza y áreas de actuación

El Patronato está compuesto por miembros de la familia fundadora y expertos independientes. Entre ellos se encuentran Juan Miguel Floristán, con amplia trayectoria en ecosistemas de innovación, e Iñigo Alli, especialista en impacto social y criterios ESG globales. Esta combinación de visiones garantiza una gobernanza sólida, estratégica y orientada a resultados medibles.

La Fundación Enhol articula su actividad en seis grandes áreas: cultura y arte; derechos humanos y cooperación; inclusión social; medioambiente y acción climática; educación y talento; y emprendimiento e innovación. Como primera iniciativa, se ha anunciado el concierto benéfico del pianista tudelano Nicolás Pérez Nievas, que tendrá lugar el 21 de marzo en el Teatro Gaztambide.

Concierto Fundación Enhol

Con un modelo basado en la transparencia y la ética, la fundación será auditada anualmente por AENOR. El objetivo es claro, como expresa la propia entidad: "Fundación Enhol nace para multiplicar el impacto y construir un futuro más justo, inclusivo y sostenible". La organización está convencida de que la colaboración estructurada y la medición rigurosa son claves para transformar el compromiso en resultados tangibles.