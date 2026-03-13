Una experta de la UGR desmonta los bulos sobre el flúor en la pasta de dientes

Una investigadora de la UGR desmiente los bulos sobre el flúor de la pasta de dientes

La Universidad de Granada, a través de su programa de divulgación ‘La evidencia la da la ciencia’, ha abordado los bulos sobre el flúor. La investigadora de la Facultad de Odontología, Inmaculada Cabello Malagón, desmiente en un nuevo capítulo las informaciones falsas que circulan en redes sociales sobre este mineral.

Ni tóxico ni peligroso para el cerebro

La experta del Departamento de Estomatología responde a los mitos que señalan al flúor como un elemento tóxico, capaz de causar daño cerebral o de afectar a la glándula tiroides.

Cabello Malagón es contundente al respecto: "Estas afirmaciones son falsas". La profesora especifica que el flúor "está presente en la pasta de dientes, en el agua potable y en los barnices de aplicación clínica, pero en cantidades seguras y controladas que no provocan efectos negativos en la salud de las personas".

Clave para la salud bucodental

Lejos de ser perjudicial, Inmaculada Cabello subraya que este mineral es necesario para la salud bucodental. "Adicionado a los productos que se usan en odontología y a las pastas de dientes, este elemento puede remineralizar el esmalte y fortalecerlo, por lo tanto, es clave a la hora de evitar la caries", explica.

La investigadora concluye que el flúor "no solo no es tóxico, sino que juega un papel fundamental contra la caries, especialmente en niños".

El programa ‘La evidencia la da la ciencia’ es una iniciativa de la UGR para luchar contra la desinformación y las ‘fake news’ en el ámbito de la salud, con la colaboración de la Oficina de Gestión de la Comunicación y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación.