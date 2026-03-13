Germán Lux en su regreso al RCD Mallorca: "Estoy feliz de estar de vuelta intentando aportar desde mi lugar"

Ha vuelto al RCD Mallorca 15 años después de haber finalizado su etapa como portero bermellón. Germán Darío Lux ha llegado ahora como técnico, como ayudante de Martín Gastón Demichelis para reflotar al Mallorca en una situación delicada.

Lux no ha necesitado GPS para llegar a Son Bibiloni, la Ciudad Deportiva Antonio Asensio, se le ve con esa felicidad de quien está en una misión, totalmente volcado, centrado, atento. Ha tenido que absorber mucha información junto a Demichelis y resto del cuerpo técnico en poco tiempo, empaparse de la plantilla, su estado, su negatividad futbolística, porque el Mallorca que tomaron era un equipo negativo, con miedo a jugar, con miedo al balón, sin ninguna confianza. Hay mucho que arreglar en lo táctico, en lo físico, en lo anímico. Y en ello están.

Lux habrá recordado estos días su llegada a esa misma ciudad deportiva con 25 años, llegaba procedente de River Plate, desde 2007 a 2011 fue portero del RCD Mallorca, de un equipo lleno de buenos futbolistas, jugadores como el también portero Miguel Ángel Moyà, Caño Ibagaza, Juan Arango, Jonás Gutiérrez, José Carlos de Araujo Nunes, el seleccionador argentino Lionel Scaloni, Angelos Basinas, Borja Valero, Dani Güiza, Pierre Webo... Después coincidiría también con quien es pieza importante de la dirección deportiva, Aritz Aduriz, adjunto a Pablo Ortells y que está en el día a día del equipo. Lux estuvo hasta 2011 cuando salió rumbo al Deportivo de la Coruña para después regresar a River Plate.

Ahora ha vuelto a Son Bibiloni, una ciudad deportiva Antonio Asensio cambiada, con más instalaciones, con diferentes oficinas, con mucho personal al que no conocía. Lleva tiempo trabajando con Demichelis, tanto en River como en Rayados, ahora en el primer desafío en Europa, en España, y encima en el equipo al que Lux llegó procedente de Argentina como es el Mallorca.

No han tardado nada en hacerse al lugar, tiene que ser adaptación inmediata y sacar del atolladero a un equipo en descenso. Demichelis se llevaba a la plantilla a comer a Bunyola este jueves para cambiar la rutina diaria, con sesiones exigentes de trabajo y convivencia en la ciudad deportiva, donde almuerza cada día la plantilla.

"Hay cosas que no se negocian".-

Lux ha compartido sus primeras impresiones tras el debut en Pamplona y antes de recibir al Espanyol: "Nos tenemos que conocer rápidamente, lo importante es que los jugadores son receptivos, tienen que agarrar los conceptos de Martín. Dentro de esas formas hay cosas que no se negocian, que son fundamentales. La valentía para iniciar, para presionar, para tener el balón y ser protagonista con el balón. Desde que estoy con Martín no conozco otra manera de entender y acompañar su metodología".

Sobre cómo fue la llegada a un vestuario muy tocado, Lux explica en un reportaje del club sobre las finales que tiene por delante el equipo que "nosotros venimos y fuimos jugadores de fútbol. Eso es importante porque tenemos vestuario. A Martín le conozco de chico, compartimos inicios en River y hemos compartido muchas cosas de vida. Vinimos contentos y estamos contentos".

Germán Lux, ayudante de Demichelis en un equipo de trabajo que forman Gabriel Raimondi, Jorge Rey, Mariano Cambursano y David Quintana, además de los técnicos de la casa que ya estaban, se refiere a su pasado bermellón y lo que significa para él estar de vuelta:

"Obviamente hay un plus, conozco la institución, he seguido en el descenso y el ascenso. Estoy feliz de estar otra vez en al isla y otra vez en el club. Intentando aportar desde mi lugar, seguir aprendiendo de este cuerpo técnico y entre todos llegar a buen puerto que es lo que queremos y así será. Esto será entre todos, siempre entre todos, cuando uno se va del camino se va a quedar solo. Nosotros queremos ser un grupo sólido, empezar a buscar esa solidez defensiva y hacerlo fuerte".