El tiempo da un giro radical y se vuelve invernal para la segunda Javierada: "El sábado será un día de invierno"

Miles de peregrinos participarán este sábado en la segunda Javierada, una de las citas religiosas y populares más multitudinarias de Navarra. Tras la primera peregrinación del pasado fin de semana, se espera de nuevo una gran afluencia de caminantes, aunque todas las miradas están puestas en el cielo debido a la adversa previsión meteorológica.

Como es tradición, los participantes partirán de madrugada desde diferentes localidades para llegar al Castillo de Javier a lo largo del día. El acto central será la misa multitudinaria en la explanada del castillo, presidida por el arzobispo de Pamplona y Tudela, Florencio Roselló, en una jornada donde un amplio dispositivo con Guardia Civil, Policía Foral, Cruz Roja y Protección Civil velará por la seguridad.

Iglesia Navarra Eucaristía Primera Javierada 2026

Un desplome de las temperaturas

El tiempo primaveral de este viernes, con temperaturas de hasta 21 grados, tiene las horas contadas. Según la delegación de AEMET en Navarra, la entrada de un frente frío provocará una caída drástica de los termómetros para la jornada de la peregrinación. En Javier, la máxima pasará de los 18 grados del viernes a solo 9 grados el sábado.

Este cambio vendrá acompañado de precipitaciones y un fuerte viento del noroeste. Tal y como ha señalado la delegada de AEMET en Navarra, Paloma Castro, "el sábado será un día de invierno". La cota de nieve se situará entre los 800 y 1.000 metros, por lo que podría haber nevadas en áreas de montaña.

El sábado será un día de invierno"

Desde AEMET avisan de que "esperamos la llegada de un frente con precipitaciones localmente fuertes, sobre todo en el norte" de Navarra. No obstante, Paloma Castro ha matizado que las lluvias serán, en general, "débiles o relativamente débiles" y tenderán a remitir al final del día.

Tregua para la jornada del domingo

Para el domingo se espera una notable mejoría y la vuelta a la estabilidad, lo que dará un respiro a los peregrinos que realicen el camino ese día. Aunque el ambiente seguirá siendo fresco, las temperaturas máximas iniciarán una ligera recuperación, alcanzando los 13 grados en Javier. Sobre la lluvia, Castro explica que será "un día como más de lluvias débiles o o ya de retirada".

La fe de los jóvenes, en la primera Javierada

Esta segunda Javierada llega después de una primera peregrinación marcada por la homilía del arzobispo de Pamplona, Florencio Roselló. Durante la misa, respondió a las críticas sobre los jóvenes creyentes, en lo que pareció una alusión a comentarios de la actriz Silvia Abril en la gala de los Goya.

Roselló defendió que la fe es una elección libre, afirmando que "la fe comienza siempre como una invitación" y que "nadie viene a Javier obligado, como tampoco a nadie se le obliga a creer". Ante miles de fieles, remarcó que "Dios no se impone. Dios se ofrece, se nos acerca, y cada uno es libre de responder".

El arzobispo aseveró con firmeza que "los jóvenes creen desde la libertad porque Dios llena su vida, y no damos pena por creer, quizá envidia por tener claras nuestras ideas, opciones y nuestras decisiones". Calificó además las críticas a los creyentes como un "signo de inmadurez, signo de insatisfacción" y el reflejo de una persona "frustrada, vacía, que no está satisfecha consigo misma".

No damos pena por creer, quizá envidia por tener claras nuestras ideas, opciones y nuestras decisiones"

Finalmente, Florencio Roselló utilizó una metáfora para contraponer el sentido que ofrece la fe con las promesas mundanas. Advirtió sobre quienes "con rostro amable y atractivo nos ofrecen pozos del éxito y reconocimiento; pozos del placer o consumo; pozos del dinero y la riqueza", presentando a Javier como el "pozo que calma la sed" de sentido y esperanza.