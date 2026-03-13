Almería revoluciona su Feria: repartirá 35.000 abanicos para una edición de récord y solidaria

El Ayuntamiento de Almería ha anunciado que repartirá 35.000 abanicos en la Feria de 2026, una cifra que supone más del doble que en ediciones anteriores. Así lo ha comunicado la concejala de Presidencia, Amalia Martín, tras la aprobación del expediente de contratación en la Junta de Gobierno Local, con un valor estimado de 92.925 euros más IVA.

Esta decisión responde a la gran acogida y demanda que este objeto, uno de los más característicos de las fiestas en honor a la Virgen del Mar, tiene cada mes de agosto. El abanico se ha consolidado como un símbolo de la tradición popular y un recuerdo que muchos almerienses y visitantes coleccionan año tras año.

Un impulso a la solidaridad

Además de ser un remedio para el calor, el reparto de abanicos cumple una importante función solidaria. Como ha confirmado Amalia Martín, su distribución permite “recaudar fondos en favor de entidades benéficas de nuestra ciudad gracias al donativo que se pide”.

Se recaudan fondos en favor de entidades benéficas de nuestra ciudad gracias al donativo que se pide" Amalia Martín Concejala de Presidencia

“Cada año son miles de almerienses los que deciden contribuir con causas y entidades tan solidarias como han sido en los últimos años la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Almería (Argar), Casa de Nazaret, el comedor de La Milagrosa y Cáritas”, ha destacado la concejala. “Por ello, y atendiendo también a la demanda, hemos decidido ampliar en más del doble el número de abanicos para que nadie se quede sin el suyo, contribuyendo con ellos a un importante fin social”, ha concluido.