Una granjera, sobre el fin de las restricciones por la gripe aviar y la subida de precios: “Intentan que el huevo sea un alimento para ricos”

Tras el fin de las restricciones por la gripe aviar, Pilar Sánchez, cuya familia tiene explotaciones avícolas en Orellana la Vieja (Badajoz), reitera que estos meses han sido de “normalidad y sin miedo”. Sánchez, que ya en noviembre de 2025 calificó las medidas de “exageración”, asegura que simplemente “se han seguido los protocolos que se tenían que seguir”.

La productora sostiene que las medidas fueron desproporcionadas y que se generó una alarma social excesiva de forma deliberada. “Se metió demasiada alarma para producir el miedo”, afirma, una visión que ya mantenía en la anterior entrevista.

Se metió demasiada alarma para producir el miedo" Pilar Sánchez Granjera

El huevo, un 'alimento de ricos'

Sánchez va más allá y opina que detrás de la gestión de la crisis sanitaria se esconde una intencionalidad económica. Considera que “detrás de todo eso lo que intentan es meter una crisis multifactorial” cuyo “síntoma inequívoco es el precio”. Su mayor temor es que se produzcan “más subidas desorbitadas” en productos básicos.

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En este sentido, denuncia que “el huevo no se puede convertir en un alimento de ricos” en un momento en que, a su juicio, la población “está totalmente empobrecida”. Aunque el precio del huevo ha subido por el sacrificio de gallinas y la menor producción, cree que debería estabilizarse tras superarse la alerta sanitaria.

Competencia desleal y cierre de negocios

La granjera también critica “la entrada de productos sin los mismos controles fitosanitarios que tenemos aquí en España”, una práctica que, según ella, “perjudica al productor y a los medianos comercios”. Sánchez cree que el objetivo final de estas dinámicas es el “cierre de los negocios”.

Apunta que los “costes elevados” para agricultores y ganaderos, agravados por factores como “la subida del precio del gasoil con la guerra que tenemos”, están disparando los precios de todo. Esta situación, concluye, ha provocado un “incremento muy considerable de la pobreza en el país”.