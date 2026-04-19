El cuerpo de Manuel Valle no presentaba signos de violencia: "No padecía Alzheimer, pero sí algún tipo de demencia puntual"

El cuerpo sin vida de Manuel Valle, el vecino de 79 años de Corrales, en Aljaraque (Huelva), que había desaparecido el pasado viernes 10 de abril, ha sido encontrado este sábado en una zona de marisma de la localidad. Según ha informado la Guardia Civil, el hallazgo fue posible gracias a un dron de la Policía Local que avistó el cuerpo, posteriormente llevado a la orilla por el Servicio Marítimo y los bomberos.

Europa Press Efectivos de la Guardia Civil de Huelva en labores de búsqueda

Un lugar de difícil visibilidad

El alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, ha explicado en COPE Andalucía que el cuerpo se encontraba en una zona de difícil visibilidad, lo que impidió su localización durante las batidas que habían organizado los vecinos en días anteriores. El dron de la Policía Local lo localizó "cercano a Corrales, pero que no era visible en las batidas que se habían hecho, que estaba un poco hacia adentro".

Mientras se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de la muerte, el alcalde ha adelantado una información clave. Adrián Cano ha asegurado que el cuerpo no presenta "síntomas aparentes de ningún tipo de violencia ni nada de eso".

Sin síntomas aparente de ningún tipo de violencia ni nada de eso"

Una semana de incertidumbre

El hallazgo pone fin a una semana de "mucha incertidumbre" para la familia, que según el alcalde está "mal" y "un poco cansada". Han participado en las batidas de forma incansable junto a un amplio dispositivo formado por Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y bomberos. La falta de resultados durante días provocó, en palabras de Cano, "un poco de la desesperación".

La familia está mal y también ya un poco cansada, porque eran muchos días"

Despistes puntuales y problemas cardíacos

Según la información transmitida por la familia al alcalde, Manuel no padecía Alzheimer, pero sí "tenía algún tipo de demencia que puntualmente le le aparecía", lo que le causaba despistes puntuales. A esto se sumaban "problemas de cardíacos", por lo que no era una persona que "salía a andar hacía kilómetros", sino que se movía por el entorno cercano a su vivienda.

La principal hipótesis que se baraja es que Manuel "se despistó y caminó" o que sufriera algún problema de salud súbito, como un infarto. Será la autopsia la que finalmente aclare las circunstancias exactas de su fallecimiento.