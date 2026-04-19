Pontedeume se prepara para convertirse el próximo fin de semana en la capital gallega del queso con la feria "Merca Queixo"

El Ayuntamiento de Pontedeume ha presentado la programación completa de la segunda edición de Merca Queixo, la Feria de Quesos de Pontedeume, que se celebrará los próximos 25 y 26 de abril. El evento tendrá lugar en la alameda de Raxoi, convirtiendo la villa en un punto de encuentro para profesionales, productores y público en torno al sector quesero.

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro, subraya que "esta segunda edición refuerza la apuesta por consolidar Merca Queixo con una programación completa y de calidad, que pone en valor el trabajo de los productores y convierte Pontedeume en un referente alrededor del queso durante esa fin de semana".

Concello de Pontedeume El evento de Pontedeume reunirá a numerosas marcas de queso

Una programación para todos los públicos

La programación se desarrollará a lo largo de todo el fin de semana con un enfoque que combina divulgación, gastronomía y ocio. La concejala de Turismo y Promoción Económica, Ángela Piñeiro Carrera, destaca que "el programa combina propuestas para todos los públicos, desde actividades especializadas hasta opciones más lúdicas, con el objetivo de atraer tanto a la vecindad como a personas visitantes y dinamizar el municipio".

La feria abrirá el sábado a las 10:30 horas y el domingo a las 11:30 horas, ofreciendo desde ese momento diversas actividades en distintos espacios como la alameda de Raxoi, la Casa da Cultura, la Praza Real y el Mercado Municipal.

Catas, showcookings y expertos

Entre las propuestas gastronómicas destacan los showcookings a cargo de Nair González, del Restaurante Muelle 43, y de Antonio Amendedo, del Pazo de Mondoi. Además, la feria contará con un amplio programa de catas y presentaciones de queserías como Goine Berria, Gandería Quintián, Ojos del Guadiana, Pazo de Anzuxao, Castelo Brañas, Dona Cobiña, Doña Francisca y Queixos Feijoo.

COPE Ferrol emitirá un programa especial en directo el jueves 23 de abril desde Pontedeume

La programación incluirá una cata técnica con inscripción previa sobre Denominaciones de Origen de Galicia, así como charlas y degustaciones temáticas. Isabel Lozano dirigirá una sesión sobre maridaje con vino y vermú, Tomás Rodríguez, fundador de Oxóco, impartirá una charla-degustación sobre chocolate, y la Cooperativa Larega abordará el cooperativismo agroalimentario.

El evento contará también con la participación de reconocidos profesionales del sector. Aitor Vega, maestro quesero y juez catador, ofrecerá actividades sobre degustación y composición de tablas de quesos, mientras que Ana Belén González Pinos, miembro de la Real Academia de Gastronomía, impartirá una charla sobre la importancia de los quesos artesanos.

Música, solidaridad y actividades infantiles

La feria se completará con actuaciones musicales en las calles y plazas a cargo de grupos como Os Roleses - Gaiteiros de Urrós, Airiños do Eume, Silbarda o AFC Orballo, además de un concierto del grupo Black el domingo por la tarde. Para el público infantil, se han organizado talleres de elaboración de queso y personalización de chapas.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra una subasta solidaria de quesos singulares, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cancro en Pontedeume. También se celebrará la ruta "Stories con sabor" con la experta Marta Medrán y se implicará a la hostelería local para promocionar los quesos participantes.