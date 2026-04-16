España pone fin al confinamiento de las aves de corral por la gripe aviar

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado desde este jueves, 16 de abril, las medidas de confinamiento de aves de corral en todo el territorio español que seguían vigentes por la influenza aviar. La decisión se ha tomado tras una evaluación favorable del riesgo epidemiológico de la enfermedad durante las últimas semanas, extendiendo la flexibilización a los humedales y municipios considerados de mayor riesgo.

La medida se ha formalizado a través de una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta orden anula la obligación de mantener a las aves confinadas en sus explotaciones y la prohibición de concentraciones de aves de corral, acciones preventivas que se adoptaron para todo el país el pasado 11 de noviembre.

Bajo impacto y estatus internacional

Según el departamento que dirige Luis Planas, la eficacia de las actuaciones preventivas se refleja en que solo dos granjas de gallinas en la provincia de Lleida se han visto afectadas por la influenza aviar entre diciembre de 2025 y enero de 2026. Este dato contrasta con el elevado número de casos detectados en aves silvestres durante los últimos meses.

Además, España mantiene desde febrero el estatus de país libre frente a influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior. Gracias a ello, actualmente no existe ningún tipo de restricción para los movimientos de aves y sus productos en el comercio nacional e intracomunitario.

España mantiene desde febrero el estatus de país libre frente a influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) a efectos del comercio exterior

Recomendaciones y seguridad

A pesar del fin del confinamiento, el Ministerio recomienda mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las granjas para evitar el contacto con aves silvestres. También se ha instado a intensificar la vigilancia pasiva en explotaciones y fauna silvestre, y a comunicar cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

Finalmente, el Ministerio recuerda que el virus de la influenza aviar no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave convenientemente cocinada, huevos o productos procesados. No obstante, se aconseja minimizar el contacto innecesario con aves que muestren síntomas clínicos o que se encuentren muertas en el campo.