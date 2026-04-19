El PSdeG lleva al Parlamento el “lamentable” estado del CEIP A Solaina, de Narón

El Grupo Parlamentario Socialista de Galicia ha anunciado que llevará al Parlamento la precaria situación del CEIP da Solaina, ubicado en el municipio de Narón. Esta acción se produce tras una reunión con la ANPA del centro, que ha documentado las deficiencias en un dosier remitido en varias ocasiones a la Xunta de Galicia sin haber obtenido respuesta.

La iniciativa parlamentaria registrada por el PSdeG reclama la elaboración y ejecución urgente de un proyecto de rehabilitación integral para el colegio. Asimismo, exige la adopción de medidas provisionales que aseguren unas condiciones dignas, seguras e higiénicas para los alumnos y el personal del centro educativo.

Una reivindicación justa

El diputado socialista Aitor Bouza ha calificado la demanda como “una reivindicación justa de la comunidad educativa”, subrayando que “tener condiciones dignas para poder impartir la docencia es lo mínimo que se le puede exigir a la Xunta de Galicia”. Bouza ha alertado sobre el avanzado deterioro de las instalaciones, describiendo la existencia de “goteras, manchas de humedad, ventanas absolutamente destartaladas” y una infraestructura en “condiciones pésimas” por la falta de mantenimiento.

El PSdeG presentará una batería de iniciativas en el Parlamento para demandar una actuación inmediata del Gobierno gallego.

Críticas a la inacción del gobierno local

Por su parte, el portavoz socialista en Narón, Jorge Ulla, ha criticado la pasividad de las administraciones. “Os socialistas de Narón non podemos quedar calados ante o que está a pasar no CEIP da Solaina”, ha declarado, denunciando que “o goberno local ponse de perfil mentres os baños do colexio seguen nun estado deplorable”.

Ulla ha instado a la alcaldesa, Marián Ferreiro, a liderar la defensa de los intereses del alumnado y a ejercer una mayor presión institucional. “O Concello ten que estar coa ANPA e poñerse á fronte das reivindicacións das familias, non nas fotos”, ha sentenciado. Además, ha añadido que “os nenos e nenas da Solaina merecen que os seus gobernantes loiten por eles con todas as ferramentas dispoñibles”.

Desde el PSdeG insisten en que la situación del CEIP da Solaina es el resultado de una falta de planificación e inversión sostenida en infraestructuras educativas. Por ello, reclaman una respuesta inmediata que garantice un entorno adecuado para la enseñanza.