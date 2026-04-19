Los puertos de Ferrol y San Cibrao estrenan "comités de bienestar"

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha asistido este viernes a la constitución de los nuevos comités de bienestar de la gente del Mar en los puertos de Ferrol y San Cibrao. El objetivo principal de estos órganos es reforzar la atención social, sanitaria y humana de las personas que trabajan en el entorno marítimo-portuario.

Cooperación para un sector más humano

Los encuentros, que han tenido lugar en la Autoridad Portuaria de Ferrol, han sentado las bases para mejorar la calidad de vida de los trabajadores del mar. Según la Consellería, la iniciativa busca favorecer una mayor coordinación entre las distintas administraciones públicas, entidades sociales y organismos vinculados al sector.

La conselleira Villaverde ha destacado la importancia de estos espacios como foros de cooperación y diálogo permanente. "Permiten dar respuesta a las necesidades reales de la gente del mar y avanzar hacia un modelo portuario más humano, seguro y sostenible", ha subrayado. Los comités funcionarán como foros de participación para promover servicios de apoyo, acompañamiento y la mejora de las condiciones de trabajo y estancia de los profesionales en las dársenas gallegas.