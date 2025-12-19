Gallardo habla de "uno de los nietos de los que fusilaban a nuestros abuelos" para referirse al candidato de Vox en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha cerrado su campaña electoral con un acto multitudinario en Villanueva de la Serena, en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha vuelto a arropar a su candidato, Miguel Ángel Gallardo.

En un momento del mitin, Gallardo hace referencia al debate emitido anoche en RTVE. Cuestiona a Guardiola por no participar y acaba atacando al candidato de Vox, Óscar Fernández Calle, invocando la Guerra Civil: "No quiso estar en el debate, mandó a su testaferro de Vox. Nosotros damos la cara aunque a nuestro lado esté uno de los nietos de los que fusilaron a nuestros abuelos. Porque lo que quiso hacer ayer es emular a los que abuelos fusilaban por tener ideas diferentes".

Durante su intervención, el exalcalde, quien gobernó el municipio durante más de dos décadas, ha establecido un paralelismo entre su gestión local y su proyecto para la comunidad autónoma. Gallardo ha recordado cómo, al llegar a la alcaldía, se encontró con una ciudad "herida" y cómo, junto a su equipo, lograron "levantar el ánimo" de los vecinos. Ese mismo espíritu es el que pretende trasladar ahora al gobierno regional.

Hay que levantar el ánimo, pero también levantar la voz" Miguel Ángel Gallardo

"Lo primero que hay que hacer siempre para poder confiar y creer en nuestras posibilidades es levantar el ánimo, y eso es lo que vamos a hacer a partir del domingo", ha afirmado con contundencia. El candidato ha insistido en que Extremadura no solo necesita recuperar la moral, sino también adoptar una postura reivindicativa: "Hay que levantar el ánimo, pero también levantar la voz".

Defensa de los servicios públicos

Gallardo se ha mostrado confiado en obtener el respaldo mayoritario de los extremeños para poner fin a los retrocesos en los servicios públicos fundamentales. El líder socialista ha situado como prioridad absoluta de su futuro gobierno revertir los recortes sufridos en áreas clave como la sanidad, la atención a la dependencia y la educación pública.