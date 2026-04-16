Extremadura se sitúa a la cola de España en reciclaje de vidrio tras una caída del 1,4%

La recogida selectiva de envases de vidrio en Extremadura ha alcanzado las 9.223 toneladas en 2025, lo que representa un descenso del 1,4% respecto al año anterior. Según los datos presentados por Ecovidrio, la entidad que gestiona el reciclaje de estos envases, este descenso se enmarca en un contexto de contracción del consumo de envases de vidrio de un solo uso, estimado en un 2%.

Durante el pasado año, cada ciudadano extremeño depositó una media de 8,8 kg de vidrio en el contenedor verde, el equivalente a unos 30 envases por persona. Esta cifra sitúa a la comunidad como la de menor aportación ciudadana de todo el país, muy lejos de la media nacional, que se encuentra en 20 kg por habitante (unos 68 envases). En total, en la región se reciclaron más de 31 millones de envases, lo que supone más de 86.000 al día y 60 por minuto.

El análisis por provincias muestra que Cáceres alcanzó los 9,1 kg por habitante, mientras que Badajoz se quedó en 8,6 kg por persona. Ambas se sitúan entre las últimas provincias españolas en reciclaje de vidrio, solo por delante de Toledo. Adicionalmente, Ecovidrio ha recuperado 691 toneladas de vidrio de las plantas de Residuos Urbanos de la región, que no habían sido separadas correctamente en origen.

La corresponsabilidad, clave para avanzar

Desde Ecovidrio, la gerente de zona, Coral Rojas-Marcos, ha señalado que, "en un año marcado por la moderación del consumo, los extremeños se han quedado lejos de la media española en lo relativo al reciclaje de vidrio". Por ello, ha añadido que desde la entidad siguen trabajando con las administraciones para "reforzar la separación en origen y desplegar iniciativas que nos permitan mejorar progresivamente los niveles de recogida selectiva".

La corresponsabilidad y el compromiso compartido entre ciudadanía, ayuntamientos e industria será clave para seguir fortaleciendo el sistema"

Rojas-Marcos ha insistido en que "la corresponsabilidad y el compromiso compartido entre ciudadanía, ayuntamientos e industria será clave para seguir fortaleciendo el sistema".

Beneficios ambientales y apuesta por la hostelería

El reciclaje de vidrio en Extremadura durante 2025 ha permitido evitar la emisión de más de 5.800 toneladas de CO2, un impacto similar a retirar 2.700 coches de la circulación durante un año. También se ha evitado la extracción de más de 11.900 toneladas de materias primas, equivalentes al peso de la Torre Eiffel, y se han ahorrado más de 7.000 MWh de energía, consumo energético de todos los hospitales de la región durante un mes.

En paralelo, Ecovidrio ha avanzado en su estrategia EcoVares, con el objetivo de alcanzar un 76% de establecimientos hosteleros recicladores a finales de 2025. Durante el último año, la entidad ha colaborado con más de 2.200 locales de hostelería en Extremadura para fomentar la correcta separación de los residuos de vidrio.

La IA y la situación en España

Para mejorar estas cifras, Ecovidrio ha implementado la estrategia EcoBarrios, que utiliza la inteligencia artificial para analizar datos de recogida y detectar las zonas con mayor potencial de crecimiento. Esta tecnología también permite optimizar las rutas de recogida y evitar el desbordamiento de los contenedores.

A nivel nacional, España ha alcanzado una tasa de reciclaje de vidrio del 72,3% en 2025, superando el objetivo del 70% fijado por el Real Decreto de Envases. En total, se recuperaron 1.042.834 toneladas de envases de vidrio. Las ciudades que lideran la aportación ciudadana son San Sebastián (35,8 kg/hab), Pamplona (29,1 kg/hab) y Bilbao (25,1 kg/hab).