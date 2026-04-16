La inteligencia artificial desvela los secretos de los manuscritos del Mar Muerto

El escritor Jaime Vázquez presenta hoy en la librería San Pablo de Palma su nuevo libro, 'QUMRÁN, los manuscritos del mal muerto y los descubrimientos desvelados por las nuevas tecnologías'. La obra profundiza en el hallazgo de los manuscritos del Mar Muerto en 1947, un descubrimiento casual en una cueva del desierto que cambió para siempre la comprensión de la historia y la religión.

La importancia de los manuscritos

Los más de 800 textos encontrados en la región de Qumrán, junto al Mar Muerto, son los textos más antiguos de la Biblia hebrea conocidos hasta la fecha. Según Vázquez, se trata de "una literatura magnífica para conocer los orígenes del cristianismo" y el judaísmo que vivió Jesús. Estos documentos aportan una "grandísima información" para entender a los grupos de la época, como fariseos y saduceos, y el contexto del Nuevo Testamento.

Inteligencia artificial para descifrar el pasado

La gran novedad del libro es el papel de las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, para desentrañar enigmas que hasta ahora eran indescifrables. Vázquez explica que la IA permite unir fragmentos de manuscritos muy deteriorados que antes parecían inconexos e incluso identificar la caligrafía de los distintos copistas para reconstruir su identidad.

En menos de una década vamos a tener resueltos todos los las dudas que nos quedan sobre esta literatura desde el siglo primero" Jaime Vázquez

El análisis tecnológico va más allá del texto. Se ha podido estudiar el ADN del pergamino y su procedencia, llevando a hallazgos sorprendentes como un fragmento de piel de vaca en una zona donde no había este animal. Vázquez asegura que la IA está resolviendo misterios que "el ojo humano jamás sería capaz de identificar" y calcula que "en menos de una década vamos a tener resueltos todos los las dudas que nos quedan sobre esta literatura desde el siglo primero".

Una obra para el gran público

Pese a la complejidad del tema, el autor subraya que 'Qumrán' es un libro con un lenguaje divulgativo, pensado para "que lo lea todo el mundo" y no solo para expertos. El gran esfuerzo, explica, ha sido traducir los textos para que "cualquier lector que tenga curiosidad por los orígenes del cristianismo... pueda entender todo". Vázquez promete que el lector "se va a entusiasmar" al descubrir los detalles sobre la vida en el siglo primero.