La solidaridad inunda de juguetes la planta de Pediatría del Hospital de Motril

La asociación parroquial Santa Rita de Casia de Motril ha protagonizado un nuevo gesto solidario al regalar una gran cantidad de juguetes a los niños que se encuentran ingresados en la planta de Pediatría del Hospital de Motril. Esta iniciativa busca hacer más llevadera la estancia de los pequeños en el centro hospitalario.

Un gesto que cura el alma

Desde el hospital han expresado su más sincero agradecimiento por estas acciones que, según afirman, son "gestos que curan el alma de nuestros pequeños y de sus familias". El agradecimiento se ha hecho extensivo también a la asociación Sonrisas Solidarias, por su colaboración y apoyo constante.