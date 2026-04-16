Lorca duplica la inversión en señalización de calles y carreteras para mejorar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Lorca ha reforzado su servicio de señalización viaria con un notable incremento de la inversión municipal. El presupuesto destinado al contrato de mantenimiento se ha duplicado, alcanzando este año los 127.000 euros, una medida que también ha permitido duplicar el personal dedicado a estas labores.

En los primeros días de vigencia del nuevo contrato, ya se han utilizado 1.675 kilos de pintura para repintar más de 10.000 metros lineales de marcas viales y cerca de un centenar de pasos de cebra. El servicio abarca tanto señalización extraordinaria para eventos como trabajos ordinarios de mantenimiento.

Primeras actuaciones del nuevo contrato

El concejal de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas, ha informado que durante el primer mes se han realizado importantes actuaciones en los barrios de San José y San Cristóbal. Además, se ha llevado a cabo el repintado integral de la avenida Juan Carlos I y se ha intervenido en las pedanías de La Torrecilla y Campillo.

Entre los trabajos realizados se cuentan 90 pasos de peatones, 95 flechas de señalización, 25 señales de STOP, 13 señales de ceda el paso, cinco zonas de carga y descarga y 25 limitaciones de velocidad. Según el edil, este refuerzo permitirá atender las necesidades del casco urbano y las pedanías con mayor rapidez.

Prioridad en la seguridad vial

Bayonas ha destacado el incremento de la inversión municipal, que ha pasado de 64.019 euros en el contrato anterior a los 126.833, euros actuales. "La seguridad vial y el mantenimiento de nuestras calles son una prioridad para este equipo de Gobierno", ha señalado.

No solo hemos duplicado el personal, sino también la inversión, porque la seguridad vial y el mantenimiento de nuestras calles son una prioridad"

El concejal ha añadido que el servicio se prestará a diario, lo que redundará en una mejora de la seguridad vial. "Seguiremos trabajando para que Lorca cuente con una señalización moderna, visible y en perfectas condiciones, garantizando la seguridad y la movilidad de peatones y conductores en todo el municipio", ha concluido.