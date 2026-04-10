Promedio: "Mezclar todos los residuos en la misma bolsa, como hemos venido haciendo toda la vida, ya no puede ser una opción"

La Diputación de Badajoz, a través de Promedio, ha intensificado sus esfuerzos para reforzar el reciclaje de residuos domésticos con el apoyo de fondos Next Generation de la Unión Europea. El diputado de Promedio, Francisco Buenavista, ha explicado que "mezclar todos los residuos en la misma bolsa, como hemos venido haciendo toda la vida, ya no puede ser una opción". La Ley 7/2022 y las directivas europeas exigen separar el 55 % de los residuos, pero las cifras actuales apenas alcanzan la mitad de ese objetivo.

Esta situación, advierte el diputado, puede conllevar la "imposición de sanciones económicas a las administraciones o incluso la pérdida de otros fondos europeos". Buenavista insiste en que no es una opción, sino una obligación: "No se trata de una moda o una ideología, es una obligación legal que debemos cumplir como región".

Promedio Cesta de residuos orgánicos

Un pequeño cambio con grandes efectos

Para alcanzar los objetivos solo se necesita "un pequeño cambio de hábitos" en los hogares. Los residuos orgánicos, que son restos de comida y peladuras, suponen entre el 30% y el 40% de la bolsa de basura. Separar esta fracción en el contenedor marrón y mejorar la clasificación del resto, como los envases o los textiles, sería suficiente para cumplir con la normativa.

No se trata de una moda o una ideología, es una obligación legal que debemos cumplir como región" Francisco Buenavista Diputado de Promedio

Reciclar para ahorrar

La correcta separación de residuos tiene un impacto directo en el bolsillo del ciudadano. Buenavista advierte que materiales como la ropa, los briks o el papel "pierden el valor" si se mezclan con restos orgánicos. Además, el tratamiento de la basura mezclada en el Ecoparque supone un coste de 70 euros por tonelada que se incluye en el recibo del servicio.

Este coste de tratamiento y vertido desaparece si los residuos se separan correctamente en casa. La conclusión es clara, tal y como afirma el diputado: "Reciclar no solamente contribuye a la mejora del medioambiente, sino que también es más barato". Buenavista se muestra convencido de que es "totalmente posible porque en otros territorios de España lo están haciendo".