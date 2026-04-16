El Club Tenis Saque Volea Motril organiza su tradicional torneo de dobles

El Club Tenis Saque Volea Motril abrió el plazo de inscripción para su tradicional torneo de dobles, un evento que tiene previsto su inicio el próximo 4 de mayo y que se llevará a cabo durante los meses de mayo y junio. La competición está abierta tanto a jugadores de la liga regular de Motril como a cualquier otro deportista interesado en esta modalidad, sin necesidad de estar inscrito en la liga previa.

Una de las particularidades de este evento es que la inscripción es individual. El comité organizador será el encargado de formar las parejas, alternando a jugadores de mayor nivel con otros de menor experiencia. Con este sistema, el club busca promover la diversión y servir de introducción para aquellos que aún no dominan la modalidad de dobles.

El sistema de competición se dividirá en dos etapas: una fase de grupos, con un mínimo de cuatro parejas por grupo; y una fase eliminatoria. Así, las dos mejores parejas de cada grupo avanzarán al cuadro principal, mientras que los clasificados en tercer y cuarto lugar disputarán el cuadro de consolación. En ambos cuadros se jugarán cuartos de final, semifinales y la gran final.

Las finales de la competición se celebrarán el domingo 28 de junio. En cuanto a los costes, la inscripción es gratuita para los socios del club, mientras que los no socios deberán abonar una cuota de diez euros. Finalmente, el broche de oro a la temporada 2025/26 se pondrá el 4 de julio con la entrega de trofeos y recuerdos, que tendrá lugar durante la cena gala anual del club.