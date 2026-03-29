Almendralejo da la bienvenida a su Semana Santa con las procesiones de La Borriquita y La Burrita

Almendralejo comienza la celebración de su Semana Santa este Domingo de Ramos con el inicio de los desfiles procesionales. Es el turno para las procesiones de La Borriquita y La Burrita.

La Borriquita, primera en procesionar

La primera en recorrer las calles será la Procesión Viviente de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida como La Borriquita. Su salida está programada para las 11:30 horas desde la parroquia de San Roque, tras la tradicional bendición de ramos. El cortejo está formado por aproximadamente 300 hermanos y su recorrido transcurrirá por las siguientes calles: Jesús Núñez Mancera, Villalba, Avenida de la Paz, Familia Suárez Bárcenas, Pilar, Plaza de Espronceda, Carolina Coronado, Luna, Glorieta Melchor Trejo, Cometa y Jesús Núñez Mancera.

Cartel de la Semana Santa de Almendralejo 2026

La Burrita y su solemnidad en el centro

Media hora más tarde, a las 12:00 horas, comenzará la procesión de La Burrita desde la parroquia de la Purificación, a cargo de la Hermandad del Gran Poder. Con un cortejo de unos 245 hermanos, el itinerario será el siguiente: Plaza de España, Plaza de la Iglesia, Juan Carlos I, Reina Victoria, Plaza de Espronceda, Plaza de la Constitución, San José, Cantones, Francisco Pizarro, calle Real y Plaza de España.

Ayuntamiento de Almendralejo La Burrita

Este desfile contará con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres.