COPE
Podcasts
Almendralejo - Tierra de Barros
Almendralejo - Tierra de Barros

Almendralejo da la bienvenida a su Semana Santa con las procesiones de La Borriquita y La Burrita

Con una previsión meteorológica favorable, la ciudad se prepara para vivir los desfiles de La Borriquita y La Burrita este Domingo de Ramos sin mirar al cielo

LA BORRIQUITA

Almendralejo Noticias

La Borriquita

Blas Sánchez

Almendralejo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Almendralejo comienza la celebración de su Semana Santa este Domingo de Ramos con el inicio de los desfiles procesionales. Es el turno para las procesiones de La Borriquita y La Burrita.

La Borriquita, primera en procesionar

La primera en recorrer las calles será la Procesión Viviente de la Sagrada Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, conocida como La Borriquita. Su salida está programada para las 11:30 horas desde la parroquia de San Roque, tras la tradicional bendición de ramos. El cortejo está formado por aproximadamente 300 hermanos y su recorrido transcurrirá por las siguientes calles: Jesús Núñez Mancera, Villalba, Avenida de la Paz, Familia Suárez Bárcenas, Pilar, Plaza de Espronceda, Carolina Coronado, Luna, Glorieta Melchor Trejo, Cometa y Jesús Núñez Mancera.

Cartel de la Semana Santa de Almendralejo 2026

Cartel de la Semana Santa de Almendralejo 2026

La Burrita y su solemnidad en el centro

Media hora más tarde, a las 12:00 horas, comenzará la procesión de La Burrita desde la parroquia de la Purificación, a cargo de la Hermandad del Gran Poder. Con un cortejo de unos 245 hermanos, el itinerario será el siguiente: Plaza de España, Plaza de la Iglesia, Juan Carlos I, Reina Victoria, Plaza de Espronceda, Plaza de la Constitución, San José, Cantones, Francisco Pizarro, calle Real y Plaza de España.

LA BURRITA

Ayuntamiento de Almendralejo

La Burrita

Este desfile contará con el acompañamiento de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Humilladero de Cáceres.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE ALMENDRALEJO

COPE ALMENDRALEJO

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

9:00H | 28 MAR 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking