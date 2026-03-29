La laguna de La Nava de Palencia avanza en el Congreso para conseguir su propia personalidad jurídica

El Congreso de los Diputados ha acogido una jornada clave para el futuro de tres de los grandes humedales ibéricos. El encuentro, titulado “Apuesta por el reconocimiento de la personalidad jurídica de las tres grandes lagunas ibéricas”, ha reunido a la comunidad científica con organizaciones sociales y representantes institucionales para impulsar que la laguna de La Nava (Palencia), junto a las de Antela (Ourense) y La Janda (Cádiz), sean reconocidas como sujetos de derecho.

Alamy Stock Photo Laguna de La Nava (Palencia)

Un nuevo paradigma jurídico

Este encuentro ha evidenciado un cambio de etapa. Tras décadas de sensibilización y denuncias, el foco se pone ahora en encontrar las vías jurídicas que permitan proteger y restaurar estos ecosistemas de manera definitiva, siguiendo el precedente del Mar Menor, el primer ecosistema europeo en obtener este reconocimiento.

Durante la sesión se han analizado varias opciones legales, como un proyecto de ley del Gobierno, proposiciones de ley parlamentarias o la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). La experiencia del Mar Menor ha demostrado que la ILP puede ser una herramienta muy eficaz para superar situaciones de bloqueo político.

Más allá de la ley: memoria y futuro

El debate ha trascendido el ámbito legal para proponer un cambio en la relación de la sociedad con los humedales. La recuperación de estos espacios no solo busca restaurar ecosistemas, sino también la memoria ecológica y cultural de los territorios, entendiendo el agua como un sistema vivo y no como un simple recurso.

Asimismo, se ha destacado el potencial de estos procesos para generar nuevas oportunidades de desarrollo sostenible en zonas rurales. La restauración de los humedales se presenta como una herramienta clave para dinamizar territorios afectados por la despoblación, creando empleo y mejorando las condiciones socioeconómicas de las comarcas.

COPE La Nava de Palencia avanza en el Congreso para conseguir su propia personalidad jurídica

Una hoja de ruta unificada

Uno de los grandes consensos ha sido la importancia de la unidad de acción entre los territorios implicados. Tal y como han señalado los ponentes, "no se trata de tres casos aislados, sino de un desafío de país" que está directamente vinculado a la restauración ecológica y los derechos de la naturaleza.

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La jornada también ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar el relato. Los expertos han concluido que "es clave construir una narrativa que conecte con la ciudadanía más allá del lenguaje técnico", mostrando los beneficios tangibles de los humedales en biodiversidad, agua e identidad cultural.

El encuentro, organizado por entidades como la Asociación de Naturalistas Palentinos, la Sociedade Galega de Historia Natural y la Asociación de Amigos de la Laguna de la Janda, ha concluido con una hoja de ruta clara. Esta incluye mantener la coordinación, definir la estrategia jurídica, buscar aliados y explorar vías complementarias como la adquisición pública de terrenos para hacer realidad los avances.