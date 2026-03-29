La provincia de Zaragoza reivindica el ‘latido’ de su Semana Santa más desconocida

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha presentado en el palacio de Sástago la Semana Santa de la provincia con el objetivo de posicionarla como una propuesta cultural y turística de primer orden. Por primera vez, se ha realizado un acto de este calibre en la capital para dar el pistoletazo de salida a una ambiciosa campaña en medios y redes sociales bajo el lema 'Semana Santa en Zaragoza provincia: el latido de la tradición'. La iniciativa pone el foco en las 13 celebraciones declaradas Fiesta de Interés Turístico de Aragón (FITA), que movilizan a más de 12.340 cofrades y 60 cofradías.

CASPE La Semana Santa de Caspe también tiene la distinción FITA

La diputada delegada de Turismo de la DPZ, Cristina Palacín, ha explicado que la campaña busca reivindicar estas celebraciones singulares. “La Semana Santa es una de las expresiones culturales más auténticas de la provincia. Cada localidad tiene su forma de vivirla, pero todas comparten una misma esencia: la implicación de sus vecinos y el orgullo por mantener vivas sus tradiciones”, ha afirmado Palacín. El objetivo, según ha insistido, es mostrar una Semana Santa diversa con un valioso patrimonio artístico tangible e intangible.

El latido de la tradición

El concepto que vertebra la campaña, “el latido”, funciona como una poderosa metáfora. Según ha detallado la diputada, “evidentemente se refiere a la metáfora de los tambores y los bombos cada vez que viene la Semana Santa, pero es una metáfora del latido de nuestros pueblos”. Con ello, ha añadido, los municipios zaragozanos demuestran que siguen vivos, luchando y abiertos a recibir visitantes, en una expresión de esfuerzo y orgullo colectivo que forja su identidad y memoria.

Nuestros municipios vienen a decir que no se rinden, que siguen trabajando, que siguen luchando" Cristina Palacín diputada delegada de Turismo de la DPZ

Palacín ha subrayado que esta presentación es también “un homenaje a todas esas generaciones de hombres y mujeres que, de una manera anónima y silenciosa, han salido a las calles o han trabajado previamente para que estas tradiciones no se pierdan”. Este valor colectivo, ha destacado, es un reconocimiento al compromiso de cofradías, asociaciones y vecinos que han convertido la Semana Santa en una seña de identidad de sus pueblos.

Un viaje por las 13 Semanas Santas de Interés Turístico

La campaña pone en valor 13 celebraciones únicas, incluyendo la de Épila, que ha recibido la declaración de Fiesta de Interés Turístico de Aragón coincidiendo con la presentación. Este reconocimiento premia una tradición del siglo XVII con ritos tan singulares como el «Encierro del Alcalde» o el sobrecogedor «Abajamiento» con un Cristo articulado de 1631. Junto a Épila, otras doce localidades exhiben su excelencia.

En Calatayud, la procesión del Santo Entierro, que data del siglo XV, moviliza a casi 4.000 personas y 24 pasos. Por su parte, Ateca presume de una de las celebraciones más antiguas de Aragón, originaria del siglo XVI, cuyo acto central es también el Santo Entierro, con más de 40 escenas bíblicas y pasos tan genuinos como “La muerte”, un esqueleto auténtico de 1661.

La espectacularidad define a Ariza con su Bajada del Ángel, un acto que anuncia la Resurrección y que es único en España por incluir un verso inédito cada año. En Caspe, el ritual sigue estrictos protocolos y la procesión del Viernes Santo está presidida por la Vera Cruz de Caspe, una reliquia de valor excepcional. Tarazona no se queda atrás, con la belleza de sus pasos procesionales, algunos obra de Francisco Gutiérrez, escultor de la Fuente de Cibeles.

DPZ Semana Santa de Tauste

Desde Alagón, con más de siete siglos de historia documentada, hasta Ejea de los Caballeros, con celebraciones que se remontan al siglo XVI, la tradición se vive con intensidad. En Fuentes de Ebro, la Rompida de la Hora a medianoche del Jueves Santo simboliza la muerte de Jesús, mientras que en Pinseque los jóvenes custodian el Cristo Yacente ataviados como alabarderos romanos.

Tauste celebra su Semana Santa desde 1589, con actos como el teatro de la Pasión y la Rompida de la Hora. En Torrijo de la Cañada, la sencillez y el fervor marcan una representación que incluye una crucifixión en la plaza con un impresionante Cristo articulado. Finalmente, en Used, más de un centenar de vecinos de un pueblo de 270 habitantes recuperaron en 2007 una tradición de 1911, en la que desfilan personajes del Antiguo y Nuevo Testamento.

Más allá de la procesión: una experiencia completa

La diputada ha querido resaltar el potencial turístico que va más allá de los actos litúrgicos. “Cada año miles de personas se acercan a nuestros pueblos para vivir la Semana Santa y nuestro objetivo es que descubran también los recursos patrimoniales, paisajísticos, así como la gastronomía y un modo de viajar y vivir más pausado y auténtico”, ha recordado Palacín.

DPZ Used recuperó una tradición de 1911

Queremos mostrar que la provincia de Zaragoza ofrece una Semana Santa diversa con un patrimonio artístico tangible e intangible" Cristina Palacín diputada delegada de Turismo de la DPZ

La invitación está abierta para que tanto aragoneses como visitantes exploren la provincia. Palacín anima a que “abran los ojos” y estén receptivos a otras experiencias. “Acérquense al municipio más cercano que tienen para disfrutar otra manera de vivir la Semana Santa. Yo creo que ninguna de las 13 les defraudará”, ha concluido. La oportunidad, insiste, es ideal para redescubrir unos pueblos donde, como dice su lema, más fuerte late la tradición de Aragón.