El pueblo de Zaragoza que crea una cofradía y debuta en la Semana Santa con su primera procesión: "Era una espinita que teníamos clavada"

En Sobradiel, una localidad situada a apenas 20 kilómetros de Zaragoza, la Semana Santa de este año tiene un significado especial. El municipio estrena una nueva procesión de bombos y tambores gracias a la creación de una cofradía que, en solo un año, ha logrado involucrar a un centenar de vecinos, demostrando que las tradiciones también pueden nacer y arraigar con fuerza en el presente.

Una iniciativa que suma

La idea surgió de una iniciativa de la alcaldesa, Ainhoa Gracia, quien sentía la necesidad de incorporar la arraigada tradición aragonesa del tambor y el bombo. "Lo de tocar el tambor era una espinita que tenía clavada y que lo tenía que hacer", ha confesado la propia alcaldesa, que también participa activamente en la cofradía. Tras una reunión informativa que desbordó las expectativas, y con la ayuda de vecinos con experiencia, se fundó la Cofradía de la Pasión de Cristo.

Lo de tocar el tambor era una espinita que tenía clavada y que lo tenía que hacer" Ainhoa Gracia alcaldesa de Sobradiel

La respuesta de los vecinos ha sido abrumadora. En su primer año de vida, la hermandad cuenta ya con 107 integrantes, de los cuales 72 forman parte de la sección de toque. La iniciativa ha unido a distintas generaciones, con una notable participación de jóvenes y niños, que suman unos 15 miembros menores de 14 años, siendo el más pequeño de tan solo 3.

Unir pasado y presente

Lejos de querer reemplazar las costumbres existentes, la nueva procesión busca enriquecer la cultura local. "No queremos sustituir nada, sino al revés, que sume, pues aportar fuerza, que atraiga gente joven", subraya la alcaldesa. De hecho, la cofradía nace con la vocación de complementar los cánticos centenarios del Reloj de la Pasión y el Miserere, que seguirán siendo los actos centrales del Jueves y Viernes Santo.

No queremos sustituir nada, sino al al revés, que sume, pues aportar fuerza, que atraiga gente joven" Ainhoa Gracia alcaldesa de Sobradiel

Para llegar a este debut, los ensayos han sido intensos desde el pasado mes de octubre, con tres sesiones semanales. La mayoría de los miembros no habían tocado nunca un tambor, por lo que la labor de formación de Alejandro Alcalá, secretario y jefe de toque de la cofradía, ha sido fundamental. Este año, la cofradía realizará un total de seis procesiones que llenarán de emoción y sonido las calles de Sobradiel.