El cerdo ibérico vive una montanera de récord a pesar de las lluvias y con la demanda disparada

La campaña de montanera 2025/2026 ha cerrado con cifras muy positivas para el sector del cerdo ibérico. A nivel nacional, se ha registrado un aumento del 3% en el número de cerdos de bellota sacrificados en las zonas productoras de España y Portugal, lo que supone la segunda mejor cifra de los últimos cinco años. Extremadura ha liderado este crecimiento con un incremento del 5,3% respecto a la campaña anterior, superando los 220.000 ejemplares y recuperando el terreno perdido. Junto a Andalucía, esta comunidad concentra el 85% de la producción total.

Una campaña marcada por el agua

Las intensas precipitaciones han sido las protagonistas de la temporada, presentando un desafío para la gestión de las explotaciones. El ganadero Gonzalo Llorente, de Jerez de los Caballeros, explica que han tenido que adaptar el manejo de los animales constantemente. "El cochino gordo no quiere agua", comenta, por lo que fue necesario "irlos cambiando de cerca; si llovía mucho, cambiarlos a cercas que estén más altas, con menos agua".

El agua en la dehesa siempre es bienvenida" Gonzalo Llorente Ganadero de Jerez de los Caballeros

A pesar de las dificultades, las lluvias han favorecido la proliferación de pastos y, aunque la bellota de alcornoque fue más escasa por la llegada tardía de las precipitaciones, la de encina ha sido "muy buena". Esta combinación, según los expertos, es sinónimo de una excelente calidad en la añada de jamones y otras piezas ibéricas. "El agua en la dehesa siempre es bienvenida", resume Llorente sobre el balance final del clima.

Demanda disparada y riesgo en la curación

La demanda de productos ibéricos se encuentra en un momento álgido. Según explica el ganadero, los industriales del sector confirman tener la producción prácticamente vendida. "Nos decían que lo tenían todo vendido", asegura. El buen tiempo durante periodos de alto consumo como la Semana Santa ha contribuido a este impulso en las ventas, vaciando los secaderos.

Los industriales están vendiendo todo lo que tienen curado" Gonzalo Llorente Ganadero de Jerez de los Caballeros

Este ritmo de ventas tan elevado introduce un riesgo: la comercialización de piezas que no han completado su ciclo. "Los industriales están vendiendo todo lo que tienen curado", señala Llorente, y advierte: "Cuando compras un jamón, tienes que asegurarte de que esté curado, porque están vendiendo mucho jamón que no está bien curado todavía, pues lo sacan todo".

Gonzalo Llorente



La falta de relevo generacional, el gran reto

De cara al futuro, el sector de la ganadería extensiva en Extremadura afronta un desafío mayúsculo: la falta de profesionales cualificados. Llorente destaca que "se está notando que no hay profesionales especializados". Este problema está provocando que muchas explotaciones de cría, que requieren más mano de obra y conocimientos, se estén transformando en explotaciones de cebo, más sencillas de gestionar.

El trabajo en el campo requiere una especialización y una dedicación que escasean. "Necesita tiempo, necesita gente que lo enseñe y necesita que tengan ganas de aprender", afirma el ganadero. La dificultad para encontrar personal comprometido pone en jaque la sostenibilidad de un modelo de producción tradicional y de alta calidad como es el del cerdo ibérico de bellota.