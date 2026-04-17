'Tiempo de Opinión Oviedo', en Deportes COPE Asturias: "El Oviedo se ha ganado el derecho a creer"

El Real Oviedo ha desatado la ilusión por la permanencia tras su inesperada y contundente victoria por 0-3 en Vigo. Este resultado, sumado a una racha de 10 puntos en los últimos 15 posibles, ha reavivado la esperanza de una afición que ahora se aferra a la figura de Fede Viñas, un jugador en estado de gracia. El delantero se ha convertido en el "puntal del Oviedo", y sobre él recae gran parte de la responsabilidad de mantener vivo el sueño.

El milagro de Almada

Uno de los grandes responsables de este cambio de rumbo es el técnico, Guillermo Almada. Según los analistas, su principal mérito ha sido conseguir que el equipo "no se haya dejado ir" a pesar de la complicada situación clasificatoria. Almada cogió a un equipo "prácticamente muerto" y le ha inculcado una mentalidad de lucha que le ha otorgado el "derecho a creer, el derecho a soñar" con la salvación.

La salvación del Oviedo pasa por el Tartiere" Fer Justo Presentador

Real Oviedo Estadio Carlos Tartiere

El Carlos Tartiere se perfila como el gran baluarte para lograr la permanencia. El próximo partido en casa contra el Villarreal se considera clave, y se espera que el estadio sea una "caldera" para llevar al equipo en volandas. La confianza es tal que se afirma con rotundidad: "Tengo la certeza de que el Tartiere va a dictar sentencia, y si el Oviedo se tiene que salvar, va a pasar por el Tartiere".

Nombres propios de la remontada

A Viñas hay que ponerle hasta guardaespaldas, es el puntal del Oviedo" Pepe Pérez Contertulio

Bajo la dirección de Almada, varios jugadores han dado un paso al frente. El caso más evidente es el de Fede Viñas, de quien se dice que "ahora hay que ponerle hasta guardaespaldas". El técnico acertó al colocarlo en su posición natural, ya que "a Viñas hay que ponerle donde tienes que ponerle. No en la banda". Junto a él, otros como Reina también han ganado protagonismo en el once titular.

LaLiga Almada y Viñas

Los fichajes del mercado invernal también están resultando decisivos. Fonseca se ha asentado en el equipo titular, contribuyendo al crecimiento del Oviedo desde su llegada. Mención aparte merece Thiago, quien ha sorprendido con un rendimiento excelente, hasta el punto de que "no se habla ya de esa titularidad de Hassan". Sus cuatro asistencias han valido diez puntos para el conjunto azul.

Un calendario para seguir soñando

Aunque la situación sigue siendo delicada, el equipo ha sobrepuntuado en el plan inicial que marcaba sacar puntos en la difícil serie de partidos ante Celta, Villarreal y Betis. Sin embargo, no hay margen para la relajación, ya que los duelos directos contra Elche, Getafe y Alavés se consideran finales que "tienen que ganarse sí o sí". Perder contra el Villarreal, un rival de la zona alta, no debería ser "un drama para nadie", pues entra dentro de la lógica.