Al Thani recupera una empresa clave en el Málaga, pero el club sigue bajo control judicial

No es una noticia de calado y fundamental, pero si abre una posibilidad futura sobre cambios en la dirección del Málaga. La sociedad Nasir Bin Abdullah & Sons SL, vinculada al accionariado del Málaga CF, ha salido de la administración judicial tras inscribirse en el Registro Mercantil el cese de José María Muñoz como administrador judicial de esta empresa propiedad del jeque catarí Abdullah Al-Thani.

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COPE Málaga Al Thani, a la derecha, junto a sus tres hijos, investigados, en La Rosaleda.

Como consecuencia, la compañía ha reactivado su consejo de administración, presidido por Al-Thani, lo que supone que el jeque recupera el control de esta sociedad, según Málaga Hoy y confirmaron fuentes judiciales. Esta firma posee el 51 por ciento de Nas Spain 2000, S.L., entidad que a su vez controla el 96,89 % del Málaga CF, por lo que se trata de una pieza clave en la estructura de propiedad del club.

no implica cambios inmediatos

Sin embargo, esta decisión no implica cambios inmediatos en la situación del Málaga, que continúa bajo administración judicial, desde el 20 de febrero de 2020, en virtud de un procedimiento independiente.

COPE Málaga Al Thani en una comparecencia en la Ciudad de la Justicia en Málaga.

Las fuentes apuntaron que este movimiento puede ser un paso hacia la normalización societaria, aunque cualquier cambio en la gestión del club deberá ser autorizado por el juez. El siguiente escenario pasa por la obligada reorganización del órgano de administración de NAS Spain 2000, lo que podría abrir la puerta a futuros cambios en la dirección del Málaga CF.

sigue la petición de prisión

Hay que recordar que el Ministerio Fiscal solicitó penas de 14 años prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF, actualmente en La Liga Hypermotion y que esta temporada camina hacia un posible ascenso a Primera División.

Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.

Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.

pendiente de notificación

Aunque ya hay escrito de acusación fiscal desde verano del pasado año, el juzgado sigue pendiente de poder notificarlos a los implicados, así como la apertura de juicio oral.

En octubre del pasado año, la Fiscalía de Málaga se unió a la petición de uno de los letrados personados en el caso, José Carlos Aguilera, para que se dictara una orden europea de detención para el Jeque y sus tres hijos porque tenían una "estrategia" de ignorar el procedimiento y no designar abogados para sustraerse a la acción de la justicia.