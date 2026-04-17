El Granada CF viaja a Albacete con bajas importantes

El Granada se enfrenta al Albacete este domingo (18:30 h.). Ambos equipos no deben tener problemas para mantener la categoría, pero todavía no han logrado la permanencia matemática. Pacheta tiene las bajas seguras por sanción de Manu Lama, que además está lesionado, Diallo y Jorge Pascual. Es probable que vuelva a la convocatoria Casadesús. En cuanto al once, es complejo adivinar lo que decidirá el técnico rojiblanco, pero da la sensación de que lo más lógico sería este: Luca Zidane; Óscar Diaby, Williams, Hormigo; Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz, Izán; Álex Sola, Gonzalo Petit y Arnaiz. También puede ser morboso ver a Pablo Sáenz desde el principio en una banda, por aquello de que se rumorea que el año próximo podría ser jugador del Albacete, y situar a Arnaiz como falso nueve, que ha dado muy buen rendimiento. Tampoco se puede descartar la vuelta a una banda de Baba y dar opciones a Arnaiz para que actúe en esa posición indicada del falso nueve.

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El equipo de Alberto González no podrá contar con Pepe Sánchez y Antonio Puertas es duda. Ambos fueron futbolistas del Granada. El técnico manchego fue entrenador del Granada Atlético y el Arenas de Armilla. Podría optar por la vuelta a la portería de Mariño, otro exrojiblanco, como también lo fueron Carlos Neva y Vallejo, que apunta a la titularidad en el partido de este domingo. Es probable que juegue con tres centrales. El once más probable del equipo local es el integrado por: Mariño; Lorenzo Aguado; Vallejo, Lluís López Carlos Neva, Yogo; Martín Fernández, Pacheco, Meléndez; Bentancor y Álex Rubio.