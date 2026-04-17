Málaga se corona como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027

La Comunidad Europea de la Nueva Gastronomía ha designado a Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027. El anuncio se ha realizado durante un congreso europeo de gastronomía celebrado en la ciudad de Gdansk, en Polonia, un nombramiento que ha sido recibido con sorpresa y entusiasmo en la capital de la Costa del Sol.

La candidatura se mantuvo en secreto por petición expresa de su impulsor, Jacobo Florido. El presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, quien formó parte de la delegación desplazada a Polonia, ha explicado que conocían la postulación "desde hacía ya algunas semanas", pero se les pidió "la absoluta confidencialidad" hasta que el nombramiento fuera oficial.

Un reconocimiento de prestigio

Este reconocimiento es, según Tornay, "un título honorífico que hasta la fecha solo lo ostentan cinco grandes capitales europeas": Cracovia, Lisboa, Estocolmo, Madrid y la propia Gdansk. Con esta designación, Málaga se convierte en la sexta ciudad en recibir esta distinción, lo que supone "una gran noticia para nuestro destino".

Boquerones fritos

Pero el título va más allá de lo honorífico, ya que conlleva la creación de un ambicioso programa de actividades. Ya se está trabajando en "una batería de actividades muy potente, muy interesante" que se anunciarán en las próximas semanas y se extenderán hasta abril del próximo año. El objetivo es dar a conocer "a toda Europa y a todos los visitantes" la riqueza y el patrimonio gastronómico de la provincia.

Queremos que nuestra gastronomía, la gastronomía de Málaga, brille con absoluto esplendor"

Para coordinar todas las acciones, se ha constituido un grupo de trabajo que integra a la Academia Gastronómica de Málaga, la asociación de hosteleros Mahos, representada por su presidente, Javier Frutos, la Diputación con la vicepresidenta Kika Caracuel al frente y el área de turismo del Ayuntamiento. Tornay ha destacado el deseo de que "nuestra gastronomía, la gastronomía de Málaga, que tiene tanto de Sabor a Málaga, pues brille con absoluto esplendor".

Espeto de sardinas

Foco en el turismo internacional

El programa de actividades buscará "multiplicar la experiencia" tanto de turistas como de residentes, aunque el foco principal estará puesto en los visitantes. "Afortunadamente los locales cada vez conocen más y mejor" la gastronomía malagueña, en parte gracias a la labor de la marca promocional Sabor a Málaga, ha señalado Tornay.

El objetivo fundamental es, por tanto, "darlo a conocer a todos esos turistas que nos llegan, que ya sabemos que son muchísimos". Entre las ideas que ya están sobre la mesa se incluyen colaboraciones "a cuatro manos" con cocineros de Polonia. Se busca que este título y sus actividades paralelas funcionen como "otro aliciente más para que el turista al final elija Málaga como destino para visitar", complementando la ya impresionante oferta museística y cultural de la ciudad.