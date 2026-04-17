La cantera de la ciencia y la tecnología se cita en la Politécnica de Cartagena

Una intensa mañana de divulgación de ciencia y tecnología se ha vivido este viernes en los tres campus de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Alrededor de un millar de estudiantes preuniversitarios han participado de forma simultánea en la Ruta Politécnica, organizada por la Escuela de Caminos y Minas, y en las olimpiadas de la Escuela de Telecomunicación y la Facultad de Ciencias de la Empresa.

Una Ruta Politécnica inmersiva

En el campus de Alfonso XIII, un total de 700 estudiantes han explorado una veintena de talleres prácticos. Los jóvenes han podido profundizar en temas tan variados como el sistema eléctrico español, la transición energética, el papel del hidrógeno en las energías renovables, la minería de salmueras o el urbanismo sostenible.

La Ruta Politécnica también ha abordado cuestiones como la inundabilidad, el diseño de puentes, las construcciones sismorresistentes y la tecnología BIM en edificación. Las actividades se han desarrollado en el patio central, el Museo del Agua y la Energía y en diversos laboratorios, donde investigadores y estudiantes de la Escuela de Caminos y Minas han mostrado las aplicaciones de sus estudios.

Tecnología con conciencia social

Paralelamente, el campus de La Muralla ha acogido las IV olimpiadas de telecomunicaciones Telecogames. En este evento, 125 estudiantes de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP han presentado proyectos tecnológicos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), utilizando diversas plataformas programables.

La iniciativa ha contado con el patrocinio de la consultora internacional NTT Data y la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, además del apoyo de la Asamblea Regional de Murcia.

UPCT Jornada de ciencia

Jóvenes talentos de la empresa

Finalmente, el campus del CIM ha sido el escenario de la vigesimosegunda edición de la Olimpiada de Ciencias de la Empresa. En esta competición han participado 130 alumnos procedentes de 18 institutos de la región.

El certamen está financiado por la Fundación Séneca de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y cuenta con la colaboración de la Asociación de Docentes de Economía en Secundaria de la Región de Murcia (Adesmur).