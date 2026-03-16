La Torta del Casar certifica casi 100.000 quesos menos este último año

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha certificado 480.362 unidades de quesos en 2025, un total de 242.833 kilos. Estas cifras suponen una reducción respecto a las del año anterior, cuando se alcanzaron las 571.537 unidades y los 284.785 kilos. La actividad de la DOP ha generado una facturación de 8,4 millones de euros para sus ganaderías y queserías, un 1,24% menos que en el ejercicio anterior.

Las causas de la caída

El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco, ha explicado que la bajada está “muy ligada a la situación económica de los consumidores”. Según Pacheco, “la subida de precios en los últimos años ha reducido la capacidad de compra de muchas familias y eso afecta especialmente a productos como la Torta del Casar, que no son de consumo diario”.

El comportamiento del mercado refleja una mayor contención de la demanda, incluso en productos de gran calidad y fuerte arraigo como el nuestro" Ángel Pacheco Presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar

Además, la certificación también se ha visto afectada por la baja de una de las queserías inscritas, que dejó de certificar a mitad de año, pasando de seis a cinco operadores. “La producción y el hueco en el mercado que deja la quesería no se puede asumir de manera inmediata por el resto de operadores, por lo que su impacto se ha dejado notar en el conjunto de la certificación”, ha añadido Pacheco.

Radiografía del consumo

Las ventas nacionales suponen la práctica totalidad del mercado de la Torta del Casar, con un 97,6%. Las principales áreas comerciales son Extremadura (37,6%) y Madrid y la zona centro (más de un 33%), seguidas de Cataluña y la Comunidad Valenciana (14,4%) y Andalucía (casi un 9%). El cuarto trimestre del año sigue siendo la época preferida por los consumidores, concentrando casi el 38% de las ventas anuales gracias a la campaña navideña.

A pesar del contexto, el presidente ha subrayado la importancia de la actividad para el territorio, ya que “contribuye a mantener explotaciones rentables, sostener la actividad económica y fijar población en el medio rural”.

Compromiso con la calidad y la marca

Ante esta situación, Pacheco ha defendido que la hoja de ruta se mantendrá centrada en la “defensa de la máxima calidad del producto” y en la “promoción de una marca con gran reconocimiento entre los consumidores”.