La Audiencia Provincial de A Coruña confirma la condena al copropietario de una tienda de novias de Narón por coaccionar a una clienta que publicó una reseña negativa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el copropietario de un establecimiento de ropa de novias de Narón, y ha confirmado la sentencia que lo condena como autor de un delito leve de coacciones.

El fallo ratifica la pena de dos meses de multa con una cuota diaria de tres euros (180 euros) impuesta en primera instancia por el Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña.

Los hechos se remontan a febrero de 2024, cuando una clienta del negocio presentó una queja ante Consumo y publicó una reseña negativa en Google tras comprobar que la tienda había difundido imágenes de su vestido de novia sin su consentimiento.

Según recoge la sentencia, el contactó con ella en reiteradas ocasiones desde dos números telefónicos y le advirtió de que, si no retiraba la queja y la reseña, “tendría consecuencias en su trabajo”. Además, le manifestó que conocía “a gente de la Xunta de Galicia y a su jefe”, y añadió frases como “las guerras empiezan con discusiones y se acaban con bombas”, matizando que aquello “no era una amenaza, sino una advertencia”.

La situación se agravó cuando el hombre envió un mensaje privado a través de LinkedIn a la empresa en la que trabaja la mujer, en el que señalaba que contaban con una empleada que hablaba en horario laboral de temas personales y que había acosado a una trabajadora con discapacidad auditiva.

En su recurso de apelación, el condenado alegó la prescripción de los hechos, error en la valoración de la prueba y vulneración del principio de presunción de inocencia, además de sostener que no participaba en la gestión activa de la empresa, sino que era únicamente socio. También intentó aportar documentación nueva, algo que el tribunal rechazó al constatar que no se cumplían los requisitos procesales para su admisión en segunda instancia.

La Audiencia Provincial ha considerado que la prueba practicada en el juicio oral —entre la que destaca el testimonio de la víctima, corroborado por documentación y el atestado de la Guardia Civil— es suficiente, válida y racionalmente valorada por la jueza de instancia.

Asimismo, ha descartado la prescripción, ya que entre la presentación de la denuncia el 21 de junio de 2024 y la incoación del juicio por delito leve el 17 de octubre de ese mismo año no se superó el plazo de un año que establece la ley.

La resolución, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, declara de oficio las costas procesales de esta alzada.