Detienen a dos hombres por una oleada de robos en fincas agrícolas de Cáceres

Los ladrones sustrajeron más de 150 kilos de aluminio de sistemas de riego y numerosas herramientas en la localidad cacereña de Toril

Efectos robados y recuperados por la Guardia Civil

OPC Cáceres

Miriam Rodríguez

Cáceres

1 min lectura

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos hombres, de 35 y 48 años, como supuestos autores de tres delitos de robo con fuerza en naves agrícolas de distintas fincas del término municipal de Toril (Cáceres). La operación, desarrollada por los Puestos de Casatejada y Almaraz junto al Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata, ha permitido recuperar parte de los efectos sustraídos.

Una investigación centrada en el 'modus operandi'

Los hechos investigados ocurrieron entre los días 19 y 23 de febrero. Las pesquisas permitieron a los agentes constatar que los robos se llevaron a cabo mediante un mismo modus operandi, consistente en el forzamiento de las rejas de las ventanas de los inmuebles, lo que hizo sospechar que se trataba de los mismos autores.

Material agrícola recuperado e inutilizado

Como resultado de la investigación, el Equipo ROCA ha logrado recuperar parte del material, entre el que destacan más de 150 kilogramos de aluminio pertenecientes a cañas de aspersores de riego. Estas piezas habían sido cortadas por la mitad, presuntamente, para facilitar su transporte y ocultación, lo que las ha dejado inservibles para su uso agrícola.

La detención se produjo cuando agentes del Puesto de Almaraz identificaron a los sospechosos circulando en un vehículo, tras haber sido avistados dentro de una de las fincas. En ese momento, ya tenían otros efectos preparados para ser sustraídos.

Esta actuación se enmarca en el Plan de la Guardia Civil contra las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, que tiene como objetivo reforzar la seguridad en el medio rural.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

