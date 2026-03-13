Cae un ladrón en Salamanca tras apalear y robar 10 euros a un mendigo en un cajero

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación a un conocido. Los hechos han ocurrido en la madrugada de este martes, cuando la víctima se encontraba pernoctando en un local abierto que antiguamente había sido un cajero automático.

Huida y detención

La actuación policial se ha iniciado tras el aviso de unas ciudadanas que alertaron a los agentes de la agresión. Al llegar al lugar, observaron a un varón que, al detectar la presencia policial, emprendió la huida de forma precipitada. Tras ser interceptado, este manifestó que el otro hombre había comenzado a gritarle sin motivo y por eso se había marchado del lugar.

Un puñetazo por 10 euros

Sin embargo, los agentes comprobaron que la víctima había sido sorprendida mientras dormía. El agresor le exigió el dinero a gritos mientras lo zarandeaba e insultaba, llegando a agredirlo con un puñetazo en la cara que le causó lesiones en el labio. Consiguió arrebatarle un billete de 10 euros y huyó a la carrera.

Getty Images/iStockphoto Mendigo

Sí era la primera vez que le había agredido para llevarse su dinero" Fuentes policiales

La víctima ha declarado que no era la primera vez que le quitaba dinero, pero "sí era la primera vez que le había agredido para llevarse su dinero". Ambos, autor y víctima, son conocidos por deambular por las calles de la ciudad.

Los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con violencia. Entre sus pertenencias se localizó el billete de 10 euros sustraído, que fue intervenido. El detenido ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.